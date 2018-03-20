Mehmet Demirkol takımların şampiyonluk şansını değerlendirdi

Ligde kıran kırana süren şampiyonluk yarışında Galatasaray, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe mutlu sona ulaşmak için yarışıyor. Spor yazarı Mehmet Demirkol, ligdeki şampiyonluk yarışını değerlendirdi.

Spor Toto Süper Lig’de 26. hafta geride kalırken şampiyonluk yarışı iyice kızıştı. Galatasaray’ın 1 puan farkla lider durumda bulunduğu ligde Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe peş peşe sıralanıyor. Sezon sonunda mutlu sona kimin ulaşacağı merakla beklenirken, spor yazarı Mehmet Demirkol, Fanatik’teki yazısında şampiyonluk adayı takımların son durumunu değerlendirdi.

Fatih Terim son sekiz haftaya lider giriyor, şampiyon kapatıyor! Galatasaray, Süper Lig'de lider girdiği 26. haftalardaki tüm sezonlar şampiyonluğa ulaşmaya başardı. Galatasaray, Fatih Terim ile 6 şampiyonluğunda da 26. haftada liderdi. İlgili Haberi Oku

İşte Mehmet Demirkol’un “8 hafta çok uzun” başlıklı yazısında konu ile ilgili bölüm:

Beşiktaş'la başlayalım. Onları şampiyon yapan futbol gerçekleri şunlar:

– Ligin en geniş alanda hücum eden takımı

– Bunu takım boyu kısa olarak yapıyorlar.

– En geç 5. pasta ileri oynuyorlar.

– Kaybettikleri topu geri kazanma süresi az olduğu için geri koşmak zorunda kalmıyorlar.

Pazar akşamı bunların tamamını kaybettiler. Bunun sebebi Talisca ve Tolgay'dan istedikleri hızlı pas oyununu alamamaları ve Q7'nin yokluğunda topu ileride tutup çizgiden çizgiye yayılamamaları. Tolgay, Oğuzhan ve Talisca bu konuda hocaya yardım etmezlerse bu iş olmaz. Çünkü o zaman bu takım tecrübeli değil yaşlı bir takım oluyor.

Sorun Ali Koç, Alex değil

Fenerbahçe'nin ruh hali iyi değil. Bunun sebebi Ali Koç, Alex filan değil. İç sahada kendilerini de taraftarını heyecanlandıramamaları. Aykut Hoca'nın Galatasaray oyun planı kötü değildi.

Soldado da Ekici de olumlu tercihler. Galatasaray'ın ön alan baskısı yapmayışı da işlerine yaradı. Bu kadroda itiraz edeceğim hiçbir şey yok. Ancak Fenerbahçe hala ideal 2liler 3lüler kuramadı. Herkes sağlıklı olursa Ekici-Soldado-Giuliano üçlüsü önde iş çözecek pas otomatiğine ulaşır. Ancak Kayseri, Osmanlı, Sivas üçgeni çok yıpratıcı bir dönemeç.

Edilgen deplasman oyunu

Galatasaray açısından sıkıntı Terim'in de kabullenmiş göründüğü deplasman problemi. Büyük rakiplerin sıkıntılı oluşu şanslarını canlı tutsa da tarihin en görkemli derbi uğurlamasından çıkan ilk yarı oyunu kabul edilemez edilgenlikte. Galatasaray mutlak Mariano'yu N'diaye'sizlikten kaynaklanan sıkıntıdan kurtarıp oyuna dahil etmeli. O Belhanda ve Fegouli kadar önemli bir hücum serviscisi. Fernando'nun tam kapasite dönüşü sonrası Terim bunu yapabilirse takımının şansı çok yükselir.

Başakşehir'de iki önemli değişiklik var. Avcı uzun zaman sonra çok formdaydı. Seyirci ve coşku vardı. Bu ligin kaderini değiştirebilir. Tabii Mossoro'nun hayati rolünü üstlenecek bir aday lazım. Burada sanırım İrfan'a büyük iş düşüyor.