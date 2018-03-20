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Kevin de Bruyne’den Nusret paylaşımı: ‘Patron’

Manchester City forması giyen Kevin De Bruyne Nusr-Et Dubai'ye gitti. Genç yıldız Nusret'le olan fotoğrafını sosyal medyada paylaştı
13:4120 Mart 2018
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Kevin de Bruyne’den Nusret paylaşımı: ‘Patron’

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City’nin yıldızı Kevin de Bruyne, Nusret Gökçe ile birlikte çektirdiği bir fotoğrafını paylaştı.

Tuz dökme hareketiyle dünyaca üne kavuşan Nusr-et, Dubai’deki dükkanında Belçikalı futbolcu Kevin de Bruyne’ü ağırladı.

Yıldız futbolcu Instagram hesabından Nusret Gökçe ile çektirdiği fotoğrafı paylaşarak “The Boss” (Patron) yazdı.

The boss @nusr_et

Kevin De Bruyne (@kevindebruyne)’in paylaştığı bir gönderi ()

Etiketler
Kevin De Bruyne Nusret Gökçe
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