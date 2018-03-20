Kevin de Bruyne’den Nusret paylaşımı: ‘Patron’

Manchester City forması giyen Kevin De Bruyne Nusr-Et Dubai'ye gitti. Genç yıldız Nusret'le olan fotoğrafını sosyal medyada paylaştı

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City’nin yıldızı Kevin de Bruyne, Nusret Gökçe ile birlikte çektirdiği bir fotoğrafını paylaştı.

Tuz dökme hareketiyle dünyaca üne kavuşan Nusr-et, Dubai’deki dükkanında Belçikalı futbolcu Kevin de Bruyne’ü ağırladı.

Yıldız futbolcu Instagram hesabından Nusret Gökçe ile çektirdiği fotoğrafı paylaşarak “The Boss” (Patron) yazdı.