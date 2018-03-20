Kadınlar CEV Kupası | Eczacıbaşı VitrA 3-0 SSC Palmberg Schwerin

Kadınlar CEV Kupası'nda mücadele eden temsilcimiz Eczacıbaşı Vitra, yarı final rövanş mücadelesinde ilk maçta deplasmanda 3-0 yendiği rakibini İstanbul'da da set vermeden geçti ve adını finale yazdırdı.

Kadınlar CEV Kupası yarı final rövanş maçında Eczacıbaşı VitrA, Almanya temsilcisi SSC Palmberg Schwerin’i konuk etti. İlk maçı deplasmanda 3-0 kazanan temsilcimiz Eczacıbaşı VitrA, Burhan Felek Spor Salonu’nda oynanan rövanş maçını da 25-18, 25-19 ve 25-20’lik setlerle 3-0 kazanarak finale yükseldi.

Eczacıbaşı VitrA karşılaşmaya Jordan Larson, Tijana Boskovic, Maja Ognjenovic, Rachael Adams, Büşra Kılıçlı ve Meliha İsmailoğlu 6’lısıyla başlarken, deplasman ekibi; Greta Szakmary, Louisa Lippman, Jennifer Geerties, Denise Hanke, Beta Dumancic ve Lauren Barfield 6’lısıyla sahaya çıktı. Maça iyi başlayan ev sahibi ekip, ilk teknik molaya 8-6, ikinci teknik molaya ise 16-10 önde girdi. İlk sette rakibine büyük üstünlük kuran Eczacıbaşı VitrA, seti 25-18 kazandı ve 1-0 öne geçti.

Erkekler CEV Kupası | Ziraat Bankası 2-3 Calzedonia Verona Erkekler CEV Kupası'nda mücadele eden Ziraat Bankası, yarı final rövanş maçında konuğu Calzedonia Verona'ya 3-2 mağlup olsa da ilk maçı deplasmanda 3-1 kazandığı için adını finale yazdırmayı başaran takım oldu. İlgili Haberi Oku

İkinci sete de etkili bir başlangıç yapan Eczacıbaşı VitrA, ilk teknik molaya 8-4, ikinci teknik molaya ise 16-13 önde girdi. Setin kalan bölümünde de üstünlüğü rakibine bırakmayan Eczacıbaşı VitrA, bu seti 25-19 kazanarak maçta 2-0 öne geçti ve mücadele bitmeden finale yükselmeyi garantiledi.

Üçüncü sete finali garantilemesinden dolayı rahat başlayan Eczacıbaşı, ilk teknik molayı 8-4 önde geçti. İkinci teknik molayı 16-11 ile geçen temsilcimiz, üçüncü seti de 25-20 kazanarak parkeden 3-0’lık galibiyetle ayrıldı ve Kadınlar CEV Kupası’nda adını finale yazdırdı.

SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: Petar Harizanov (Bulgaristan), Iris Fogel Stojcic (İsrail)

ECZACIBAŞI VİTRA: Jordan Larson, Tijana Boskovic, Maja Ognjenovic, Rachael Adams, Büşra Kılıçlı, Meliha İsmailoğlu, Simge Aköz (L)

SSC PALMBERG SCHWERIN: Greta Szakmary, Louisa Lippman, Jennifer Geerties, Denise Hanke, Beta Dumancic, Lauren Barfield, Luna Carocci (L)

SETLER: 25-18, 25-19, 25-20

SÜRE: 75 dakika (23, 25, 27)