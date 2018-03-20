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G.Saray’dan ayrılan Ndiaye dibe vurdu!

Galatasaray'dan devre arası ayrılan Badou Ndiaye, İngiltere'de aradığını bulamadı.
07:2820 Mart 2018
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G.Saray’dan ayrılan Ndiaye dibe vurdu!

Galatasaray’a sezon başında Osmanlıspor’dan gelen ve ara transferin son günü Stoke City’ye giden Badou Ndiaye, İngiltere’de aradığını bulamadı.

7 haftadır galip gelemeyen Stoke City, Premier Lig’in dibine demir attı. Maç fazlasına rağmen düşme hattının üstündeki takımla arasında 3 puan fark oluşan Stoke’un sıradaki rakibi Arsenal.

Ndiaye, Galatasaray’la şampiyonluk hedefiyle başladığı sezonda bir alt lig olan Championship’e düşmenin üzüntüsünü yaşama ihtimaliyle ciddi şekilde karşı karşıya.

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Etiketler
Badou Ndiaye galatasaray ingiltere Stoke City transfer
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