Fenerbahçeli Neto’ya Portekiz Milli Takımı sürprizi!
Fenerbahçe’de forma giyen Portekizli savunmacı Luis Neto, milli takıma çağrıldı. Portekiz Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, sakatlığı bulunan Ruben Dias ve Fabio Coentrao kadrodan çıkarılıdı. Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos, iki oyuncunun yerine ise Fenerbahçe’de Luis Neto ve Napoli’den Mario Rui’yi kadroya dahil etti.
Kadroda Beşiktaşlı Ricardo Quaresma ve Göztepeli Beto da yer alıyor. Portekiz Milli Takımı, 2018 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında 23 Mart’ta Mısır ve 26 Mart’ta Hollanda ile hazırlık maçları oynanacak. Portekiz Milli Takımı’nın aday kadrosu ise şöyle;
Kaleciler: Anthony Lopes (Lyon), Beto (Göztepe), Rui Patricio (Sporting)
Savunma: Bruno Alves (Rangers), Cedric Soares (Southampton), Mario Rui (Napoli), Joao Cancelo (Inter), Jose Fonte (Dalian Yifang), Raphael Guerreiro (Dortmund), Rolando (Marselha), Luis Neto (Fenerbahçe)
Orta Saha: Adrien Silva (Leicester), Andre Gomes (Barcelona), Bruno Fernandes (Sporting), Joao Mario (West Ham), Joao Moutinho (Monaco), Manuel Fernandes (Lokomotiv), Ruben Neves (Wolverhampton), William Carvalho (Sporting)
Forvetler: Andre Silva (AC Milan), Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Gelson Martins (Sporting), Gonçalo Guedes (Valencia), Ricardo Quaresma (Beşiktaş)