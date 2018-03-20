Fenerbahçeli Neto’ya Portekiz Milli Takımı sürprizi!

Fenerbahçe'nin Portekizli savunma oyuncusu Neto, sakatlıkları bulunan Ruben Dias ve Fabio Coentrao'nun yerine Napoli'den Mario Rui ile birlikte kadroya dahil edildi.

Fenerbahçe’de forma giyen Portekizli savunmacı Luis Neto, milli takıma çağrıldı. Portekiz Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, sakatlığı bulunan Ruben Dias ve Fabio Coentrao kadrodan çıkarılıdı. Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos, iki oyuncunun yerine ise Fenerbahçe’de Luis Neto ve Napoli’den Mario Rui’yi kadroya dahil etti.

Kadroda Beşiktaşlı Ricardo Quaresma ve Göztepeli Beto da yer alıyor. Portekiz Milli Takımı, 2018 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında 23 Mart’ta Mısır ve 26 Mart’ta Hollanda ile hazırlık maçları oynanacak. Portekiz Milli Takımı’nın aday kadrosu ise şöyle; A Milli Takım kadrosunda değişiklik! Oğuzhan ve Ömer kadrodan çıkarıldı İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ ile oynayacağı özel maçlar öncesinde sakatlıkları bulunan Oğuzhan Özyakup ile Ömer Toprak A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı. Mahmut Tekdemir ile İrfan Can Kahveci kampa davet edildi. İlgili Haberi Oku

Kaleciler: Anthony Lopes (Lyon), Beto (Göztepe), Rui Patricio (Sporting)

Savunma: Bruno Alves (Rangers), Cedric Soares (Southampton), Mario Rui (Napoli), Joao Cancelo (Inter), Jose Fonte (Dalian Yifang), Raphael Guerreiro (Dortmund), Rolando (Marselha), Luis Neto (Fenerbahçe)

Orta Saha: Adrien Silva (Leicester), Andre Gomes (Barcelona), Bruno Fernandes (Sporting), Joao Mario (West Ham), Joao Moutinho (Monaco), Manuel Fernandes (Lokomotiv), Ruben Neves (Wolverhampton), William Carvalho (Sporting)

Forvetler: Andre Silva (AC Milan), Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Gelson Martins (Sporting), Gonçalo Guedes (Valencia), Ricardo Quaresma (Beşiktaş)