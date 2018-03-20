Fatih Terim son sekiz haftaya lider giriyor, şampiyon kapatıyor!

Galatasaray, Süper Lig'de lider girdiği 26. haftalardaki tüm sezonlar şampiyonluğa ulaşmaya başardı. Galatasaray, Fatih Terim ile 6 şampiyonluğunda da 26. haftada liderdi.

Spor Toto Süper Lig’de üç puanlı sistemin uygulandığı son 23 sezona bakıldığında, Galatasaray, lider kapattığı 26. haftalarda “Şampiyonluk sinyali”ni veriyor. Galatasaray, Fatih Terim ile 6 şampiyonluğunda da 26. haftada liderdi.

1987 senesinde 3 puanlı sisteme geçilen Süper Lig, 1994- 95 sezonundan bu yana 18 takımla 34 haftada oynanıyor. Galatasaray, son 23 senelik bu maratonda 26.haftaları zirvede kapadığı sezonlarda mutlu sona ulaşmayı başardı. 8 kez 26.hafta sonunda liderlik koltuğunda bulunan sarı-kırmızılı takım, ligin kalan 8 maçında rakiplerinin kendisini geçmesine izin vermedi ve şampiyon oldu.

Fatih Terim de Galatasaray’ın başında gördüğü 6 şampiyonluğun hepsinde 26.hafta sonunda zirvedeydi. 26. haftalar sonunda en düşük puanı (50) 2012-13 sezonunda yine Fatih Terim ile toplayıp mutlu sona ulaşan Cimbom, bu sezon ise 54 puanla zirvede yer alıyor.

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