Fatih Terim son sekiz haftaya lider giriyor, şampiyon kapatıyor!
Spor Toto Süper Lig’de üç puanlı sistemin uygulandığı son 23 sezona bakıldığında, Galatasaray, lider kapattığı 26. haftalarda “Şampiyonluk sinyali”ni veriyor. Galatasaray, Fatih Terim ile 6 şampiyonluğunda da 26. haftada liderdi.
1987 senesinde 3 puanlı sisteme geçilen Süper Lig, 1994- 95 sezonundan bu yana 18 takımla 34 haftada oynanıyor. Galatasaray, son 23 senelik bu maratonda 26.haftaları zirvede kapadığı sezonlarda mutlu sona ulaşmayı başardı. 8 kez 26.hafta sonunda liderlik koltuğunda bulunan sarı-kırmızılı takım, ligin kalan 8 maçında rakiplerinin kendisini geçmesine izin vermedi ve şampiyon oldu.
Fatih Terim de Galatasaray’ın başında gördüğü 6 şampiyonluğun hepsinde 26.hafta sonunda zirvedeydi. 26. haftalar sonunda en düşük puanı (50) 2012-13 sezonunda yine Fatih Terim ile toplayıp mutlu sona ulaşan Cimbom, bu sezon ise 54 puanla zirvede yer alıyor.