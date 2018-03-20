Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
GALATASARAY
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Fatih Terim son sekiz haftaya lider giriyor, şampiyon kapatıyor!

Galatasaray, Süper Lig'de lider girdiği 26. haftalardaki tüm sezonlar şampiyonluğa ulaşmaya başardı. Galatasaray, Fatih Terim ile 6 şampiyonluğunda da 26. haftada liderdi.
08:5720 Mart 2018
0
Fatih Terim son sekiz haftaya lider giriyor, şampiyon kapatıyor!

Spor Toto Süper Lig’de üç puanlı sistemin uygulandığı son 23 sezona bakıldığında, Galatasaray, lider kapattığı 26. haftalarda “Şampiyonluk sinyali”ni veriyor. Galatasaray, Fatih Terim ile 6 şampiyonluğunda da 26. haftada liderdi.

1987 senesinde 3 puanlı sisteme geçilen Süper Lig, 1994- 95 sezonundan bu yana 18 takımla 34 haftada oynanıyor. Galatasaray, son 23 senelik bu maratonda 26.haftaları zirvede kapadığı sezonlarda mutlu sona ulaşmayı başardı. 8 kez 26.hafta sonunda liderlik koltuğunda bulunan sarı-kırmızılı takım, ligin kalan 8 maçında rakiplerinin kendisini geçmesine izin vermedi ve şampiyon oldu.

Fatih Terim de Galatasaray’ın başında gördüğü 6 şampiyonluğun hepsinde 26.hafta sonunda zirvedeydi. 26. haftalar sonunda en düşük puanı (50) 2012-13 sezonunda yine Fatih Terim ile toplayıp mutlu sona ulaşan Cimbom, bu sezon ise 54 puanla zirvede yer alıyor.

20 Mart 2018 Fatih Altaylı: `Dursun Özbek tefecilik yapmıştır` Gazeteci Fatih Altaylı, Bloomberg HT'de yayınlanan ve Fatih Kuşçu'nun moderatörlüğünü yaptığı 'Spor Saati' programında Dursun Özbek ile ilgili sert açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

Etiketler
fatih terim galatasaray şampiyonluk
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER