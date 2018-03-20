Erkekler CEV Kupası | Ziraat Bankası 2-3 Calzedonia Verona

Erkekler CEV Kupası'nda mücadele eden Ziraat Bankası, yarı final rövanş maçında konuğu Calzedonia Verona'ya 3-2 mağlup olsa da ilk maçı deplasmanda 3-1 kazandığı için adını finale yazdırmayı başaran takım oldu.

Erkekler CEV Kupası’nda mücadele eden temsilcimiz Ziraat Bankası, yarı finalde deplasmanda 25-18, 22-25, 21-25, 20-25’lik setlerle sahadan 3-1 galip ayrılmasının ardından rövanşta Calzedonia Verona’ya 3-2 mağlup oldu ancak kazandığı iki setle ismini CEV Kupası’nda finale yazdırmayı başardı.

Müsabakada ilk iki seti 25-20 ve 25-20’lik setlerle kaybeden Ziraat Bankası, sonraki iki sette toparlandı ve maça ortak oldu. Üçüncü seti 25-20 kazanan temsilcimiz, büyük bir mücadeleye sahne olan dördüncü seti de 26-24 kazandı ve adını finale yazdırmayı başardı. Formalite setine dönen beşinci seti konuk ekip 15-13 aldı ve maç 3-2 bitti.

Ankara ekibinin finaldeki rakibi ise Asseco Resovia’yı elemeyi başaran Rus ekibi Belogorie Belgorod oldu. İki maç üzerinden oynanacak finalin ilk maçı 3 Nisan’da Rusya’da, şampiyonu belirleyecek ikinci maç ise 10 Nisan’da Ankara’da oynanacak. Kadınlar CEV Kupası | Eczacıbaşı VitrA 3-0 SSC Palmberg Schwerin Kadınlar CEV Kupası'nda mücadele eden temsilcimiz Eczacıbaşı Vitra, yarı final rövanş mücadelesinde ilk maçta deplasmanda 3-0 yendiği rakibini İstanbul'da da set vermeden geçti ve adını finale yazdırdı. İlgili Haberi Oku