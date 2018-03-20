CANLI YAYIN: Fenerbahçe Doğuş Maccabi FOX maçı canlı izle! Fenerbahçe Maccabi basket maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Euroleague 27. hafta maçında Fenerbahçe Doğuş basketbol takımı Maccabi FOX'u konuk ediyor. İşte Fenerbahçe Doğuş Maccabi FOX maçı canlı izleme yolları ve ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorularının yanıtı...

Eurolig şampiyonluğunun en büyük favori arasında yer alan Fenerbahçe Doğuş, 27. hafta maçında İsrail temsilcisi Maccabi FOX’u ağırlıyor. Ülker Sports'ta oynanacak Fenerbahçe Maccabi Fox maçı ne zamani, saat kaçta, hangi kanalda basket severler tarafından merak ediliyor. Salondaki tüm koltukların dolması beklenirken, geçtiğimiz hafta CSKA’ya son saniye basketi ile yeni FB bu hafta galibiyet parolasıyla parkeye çıkacak. İşte bu akşam oynanacak Fenerbahçe Doğuş Maccabi Fox canlı izleme yolları ve tüm detaylar…

FENERBAHÇE DOĞUŞ MACCABİ FOX MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma bugün saat 20.45'te başlayacak. Zorlu maç beIN Sports3 ve beIN Sports Haber kanallarında canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE DOĞUŞ TAKIMINDA SON DURUM

Fenerbahçe Doğuş, EuroLeague'deki son maçında CSKA Moskova'yı ağırladığı mücadeleden Nando De Colo'nun son saniye basketiyle 79-81 mağlup ayrıldı. Fenerbahçe Doğuş'ta Nicolo Melli 18 sayı, Jan Vesely ise 13 sayı, 7 ribaund ve 4 asist üretti. Fenerbahçe Doğuş 27. Hafta maçları başlarken 18 galibiyeti bulunuyor ve ekibimiz sıralamada üçüncü basamakta yer alıyor.

Obradovic'in öğrencileri, son resmi maçına ise Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde çıktı ve Darüşşafaka Basketbol'u 76-69 yendi. Fenerbahçe Doğuş'ta Datome 17, Vesely ve Nunnally ise 11'er sayı üretti. Fenerbahçemiz, bu sonuçla birlikte 21 hafta sonunda 18 galibiyete ulaşarak, Tofaş'ın bir galibiyet önünde liderliğini sürdürdü.Fenerbahçe’de, CSKA Moskova maçı öncesinde sakatlık sorunu yaşayan sporcu bulunmuyor.

FENERBAHÇE DOĞUŞ MACCABİ FOX CANLI İZLE

MACCABİ FOX TAKIMINDA SON DURUM

Maccabi FOX’un başantrenörlüğünü, iki sezon boyunca (2010-11 ve 2011-12) Fenerbahçe'yi çalıştıran Neven Spahija yapıyor. Hırvat çalıştırıcının ekibinde, kısa bir dönem formamızı giyen Birleşik Amerikalı guard Pierre Jackson ve NBA kariyeri bulunan oyun kurucu Norris Cole dikkat çekiyor. Maccabi'nin kısa rotasyonunda önemli rolü olan diğer isimler ise DeAndre Kane (Birleşik Amerika), Michael Roll (Birleşik Amerika) ve John DiBartolomeo (İsrail).

Maccabi'de forvet pozisyonunda Birleşik Amerikalı DeShaun Thomas, İsrailli genç yetenek Yovel Zoosman ve İsrailli oyuncu Karam Mashour dikkat çekiyor. Rakibimizin 4 ve 5 numaralı pozisyonlarında ise Jonah Bolden (Avustralya), İtay Segev (İsrail), Alex Tyus (Birleşik Amerika), Jake Cohen (İsrail) ve Artsiom Parakhouski (Belarus) var.

Maccabi FOX, bu sezon EuroLeague'de oynadığı 26 maçta 13 galibiyet elde etti. Rakibimiz, son EuroLeague karşılaşmasında kendi evinde Khimki'ye 91-94 yenildi. Bu sonuçla birlikte son dört maçta üç yenilgi alan Maccabi, puan durumunda dokuzuncu basamakta bulunuyor. Maccabi'de Khimki mücadelesinde Pierre Jackson 25, DeShaun Thomas 16, DeAndre Kane ise 13 sayı buldu.