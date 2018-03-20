Bu akşam Survivor yayınlanacak mı? 20 Mart TV8 yayın akışında neler var?

TV8'in fenomen yarışma programı Survivor, bugün yayınlanıp yayınlanmayacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz bölümde değişiklik yaparak Salı günü yerine Pazartesi günü yayınlanmıştı. Peki 20 Mart TV 8 yayın akışında neler yer alıyor ? İşte cevabı...

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