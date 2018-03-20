Bu akşam Survivor yayınlanacak mı? 20 Mart TV8 yayın akışında neler var?
TV8'in fenomen yarışma programı Survivor, bugün yayınlanıp yayınlanmayacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz bölümde değişiklik yaparak Salı günü yerine Pazartesi günü yayınlanmıştı. Peki 20 Mart TV 8 yayın akışında neler yer alıyor ? İşte cevabı...
Başladığı günden itibaren TV8’de fırtına gibi esen Survivor’da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Survivor 2018’de yapılan birçok değişiklik ve sürprizin ardından ilerleyen bölümlerde all star ve gönüllüler adalarında neler yaşanacak merak ediliyor. Peki 20 Mart TV 8 yayın akışında neler yer alıyor? İşte TV8 yayın akışı ve bugün Survivor var mı sorusunu cevabı…
7 MART ÇARŞAMBA GÜNÜ SURVİVOR 2018 VAR MI?
Survivor 20 Mart Salı günü günü yayınlanmayacak. Yayın akışına göre Survivor 22 Mart Perşembe günü saat 20:00'de yayınlanacak.
TV8 YAYIN AKIŞI
15:45 Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 İnsanlar Alemi
22:00 Yetenek Sizsiniz Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Yemekteyiz