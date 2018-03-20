Besim Durmuş: ‘Samsunspor ligi hak ettiği yerde bitirecek’

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da Teknik Direktör Besim Durmuş, kümede kalma yarışında puan barajının 40'ı geçebileceğini söyleyerek, "Lige verilen arayı en iyi şekilde geçirip, Adanaspor maçından galibiyetle ayrılacağız" ifadelerini kullandı.

Samsunspor Teknik Direktörü Besim Durmuş, göreve geldiği günden itibaren her maçta üç puana odaklandıklarını belirterek, “Elazığ maçını kazandık. Çaykur Rizespor maçında iyi bir oyun ortaya koyduk. Boluspor maçında da kazanacak bir oyun ortaya koyduk. Ama maalesef gol atamayınca üç puan alamıyorsunuz. Tek eksiğimiz goldü. Boluspor çok iyi bir takım. kompakt bir ekip. Genç, dinamik bir kadroya sahipler. Bir geçiş takımı. Hızlı hücuma çıkıyorlar. Biz de bu maçta iyi mücadele ettik” dedi. Grandmedical Manisaspor`u bekleyen -12 puan tehlikesi Grandmedical Manisaspor Sportif Direktörü Ufuk Dündar, Manisaspor'un mali yönden büyük sıkıntı içinde olduğunu belirterek, yeni sezona eksi 12 puan ile başlamalarının yüksek bir ihtimal olduğunu söyledi. Dündar, ayrıca transfer ücretinin büyük bir kısmı ödenemeyen eski oyuncuları Makukula'nın dilerse avukatı aracılığıyla Manisaspor'u ligden düşürme cezası uygulayabileceğini ifade etti. İlgili Haberi Oku

Boluspor maçında kazanmak adına çok iyi bir tavır ortaya koyduklarını ve kazanacak pozisyonlar da bulduklarını söyleyen Besim Durmuş, “Direkten dönen topumuz, verilmeyen iki penaltımız var. Maalesef iki puanımız gitti. Mücadele olarak ortaya koyduğumuz performans kazanmak için yeterliydi. Ama sonuç alamadık. Buna hakem engel oldu. Boluspor maçından sonra maçın hakemi ile görüştük. Tekrar izlediğinde penaltı olduğunu söyleyip özür diledi. 3 puanımızın ikisi gitti. Hakem hatasını kabul etti” diye konuştu.

‘Maç maç düşünüyoruz’

Boluspor maçındaki oyunun kendilerini cesaretlendirdiğini ifade eden Besim Durmuş, bu durumun ileriki haftalara olumlu bakmalarını sağladığını dile getirdi. Milli aranın ardından oynayacakları Adanaspor maçına da değinen Durmuş, “Baktığınızda zor maçlar görünüyor. Ancak 3 iç saha maçı oynadık. Oynadığımız takımlar da ligin iyi takımlarıydı. Bu maçlarda iyi tavır ortaya koyduk. Takımımız tecrübeli bir takım. Milli ara bizim için çok değerli. İnşallah milli arayı olumlu geçireceğiz. Samsunspor, Adana’yı, Eskişehir’i deplasmanda İstanbulspor’u da iç sahada yenecek güçte bir takım. Maç maç düşünüyoruz. Adanaspor’u yeneceğiz. Eskişehirspor puan silme cezasından kurtuldu Eskişehirspor kurucularından ve eski başkanlarından Aydın Begiter, İbrahim Sissokko'nun yetiştirme bedelini ödeyerek kulübü puan silme cezasından kurtardı. İlgili Haberi Oku

Yenemiyorsak da kaybetmeyeceğiz. Ortaya koyduğumuz enerji çok olumlu. Çok güvendiğimiz bize güven veren bir liderimiz var. Sonra bizi yöneten başkanımız, yönetim kurulumuz 7/24 bizim yanımızda. Oyunculara güven geldi. Onların desteğiyle oyuncularımızın özverisi ile taraftarımızın ortaya koyacağı 12’nci adam davranışı ile şuan artan bir enerjimiz var. Ligin sonuna kadar bunu korumak zorundayız. Herkesi oyuncularımızın etrafında kenetlenmeye davet ediyoruz. İnşallah sezon sonunda hayal ettiğimiz bugün bizi rahatsız eden şeyler ortadan kalkacak ve hak ettiğimiz yerde olacağız” ifadelerini kullandı. Adana Demirspor'da prim sıkıntısı Adana Demirspor Kulübü Başkanı Mehmet Gökoğlu, futbolculara para ödenmediği iddialarının aksine sadece maç başı primlerinin ödenmediğini belirtti İlgili Haberi Oku