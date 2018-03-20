Ahmet Çakar: ‘Alex’in heykeli yıkılmalı’

Ahmet Çakar, Alex'in Türkiye'ye gelmesini eleştirdi ve heykelinin yıkılması gerektiğini söyledi.

Ahmet Çakar, Beyaz TV’de yayınlanan Derin Futbol programında Alex de Souza’nınTürkiye’ye gelmesi hakkında flaş açıklamalar yaptı.

“HAİNLİK YAPMIŞTIR, YIKILMALI”

Alez de Souza’nın Türkiye’ye gelerek hainlik yaptığını ve heykelinin yıkılması gerektiğini söyleyen Ahmet Çakar, “Alex bir haindir, Fenerbahçe’ye hainlik yapmıştır. Efsaneydi, kestane oldu. Fenerbahçe’ye zarar vermiştir. Bu geceden itibaren heykeli yıkılmalıdır.” ifadelerini kullandı.

“KENDİNİ KULLANDIRDI”

Alex’in kullanıldığını iddia eden Ahmet Çakar, “O heykel bir efsaneydi. Efsane kendini kullandırmaz. Türkiye’ye getirilmesi gerçek bir manipülasyondur. Kendini resmen kullandırdı.” şeklinde konuştu.

Ali Koç`tan Aziz Yıldırım`a flaş yanıt! İlgili Haberi Oku