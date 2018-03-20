Adem Turabi kavgası neden yayınlanmadı? Survivor kavgasında yumruk ve şiddet mi var?

Survivor Yunanistan galibiyeti ardından all star takımı Turabi Adem kavgası ile birbirine girdi. Turabi Adem kavgası görüntüleri şiddet içerdiği için yayınlanmazken, akıllara çıkan tartışmada yumruklaşmalar mı oldu sorusunu getirdi.

Survivor son bölümü yine nefesleri kesti. Survivor son bölümde, ödül oyunun kazanan all star takımı Survivor Yunanistan takımına karşı mücadele etme şansı da elde etti. Survivor Yunanistan karşısında da zaferle ayrılmayı başaran all star takımı, oyun dönüşünde birbirine girdi. Görüntüleri yayınlanmayan olayda Turabi Adem kavgası yaşandığı biliniyor. Ada konseyinde Turabi ve Adem’i sert dille uyaran Acun Ilıcalı olayın tekrarlanması halinde iki yarışmacının da diskalifiye edilebileceğini belirtti. Peki Adem Turabi kavgası neden yayınlanmadı, birçok izleyici bu sorunun yanıtını merak ediyor.

ADEM TURABİ KAVGASI MONTAJSIZ GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANACAK MI?

Acun Ilıcalı’nın televizyondan yayınlamadığı kavga görüntülerinin montajsız halini resmi internet sitesinden yayınlayıp yayınlanmayacağı merak edilirken, görüntüler olmadan izleyiciler karşısında olayın konuşulmasına birçok seyirci sitem etti.

ADEM TURABİ KAVGASINDA YUMRUKLAŞMA MI OLDU?

Adem Turabi kavgası Pazar gecesine damgasını vurdu. Elenecek ismi belirlemek için ada konseyinde toplanan yarışmacıların ana gündemi all star takımındaki kavga oldu. Acun Ilıcalı, olayın iki ismine söz verirken Adem ve Turabi’nin üzgün ve moralsiz olduğu gözlendi. Konuşmaların dikkat çeken kısmı ise iki yarışmacı da önce Acun Ilıcalı’dan sonra da kadın yarışmacılardan özür diledi. Adem ile Turabi’nin neden kavga ettiği Acun Ilıcalı tarafından açıklanmazken, oyun esnasında seçmelerle ilgili olduğu tahmin ediliyor. Diğer taraftan işin içine şiddet, yumruk atmak gibi detayların girme ihtimali ise konseyde kuvvetlendi.

ACUN ILICALI’DAN RESMİ AÇIKLAMAPazar gecesi bir spor programına bağlanan Acun Ilıcalı, “Kavga demeyelim ama Turabi ile Adem baya ciddi tartışma yaşadılar.” diye konuştu.