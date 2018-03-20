A Milli Takım yeni forma tanıtıldı! İşte Türkiye milli takım yeni forması…

Türkiye A Milli takım yeni forması tanıtıldı. A Milli Takım yeni formaları UEFA Uluslar Ligi ve 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde iç saha ve deplasmanda giyecek. A Milli takım iç saha yeni formasını yani kırmızı formayı ilk kez 23 Mart'ta İrlanda Cumhuriyeti ile Antalya Stadyumu'nda oynanacak maçta giyecek. İşte milli takımın yeni forması...

Geçtiğimiz sezon tartışmalara neden olan Türkiye Milli takım formasının ardından A milli takım yeni forması tanıtıldı. UEFA Uluslar Ligi ve 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde iç saha ve deplasmanda giyeceği yeni forma, iç sahada kırmızı, dış sahada beyaz olacak. Nike tarafından tasarlanan, performansta yeniliğin ve ince ayrıntıların dikkat çektiği formalar Türk kültürünün benzersiz tarzı ve milli gururunun zarif bir yansıması olarak tasarlandığı belirtildi.

A MİLLİ TAKIM YENİ FORMASI DETAYLARLA DONATILDI

Geleneksel kırmızı göğüs bantlı tasarıma sahip formalarda hızı simgeleyen gölgeli tasarım unsurları yer alırken, Türk Milli Takımı’nın en önemli simgesi olan Ay-Yıldızlı arma, kalbin tam üstünde büyütülerek yer aldı. Ayrıca formanın yaka arkasına da ay-yıldız detayı eklendi.

Tamamen kırmızı renkten oluşan iç saha forması ve beyaz renkteki deplasman formasının göğüs kısmından geçen bant, formaya göz alıcı bir estetik kazandırırken, Milli Takım ruhunu da zirveye çıkartıyor.

Israrla karaktersizleştirilmiş tisortler giydiriyorsunuz Milli Takım'a. Her fırsatta başkalarının evlatları uzerinden vatan demogojisi yapmayı biliyorsunuz ama sembollerimizi bozmaktan utanmıyorsunuz. @TFF_Org pic.twitter.com/rmgavAwGcY — mehmet demirkol (@mehmetdemirkolb) 20 Mart 2018

A MİLLİ TAKIM YENİ FORMAYA İLK TEPKİ MEHMET DEMİRKOL’DAN

Spor yorumcusu ve yazarı Mehmet Demirkol, A Milli Takım'ın yeni formaları hakkında değerlendirmede bulundu.

Konu hakkında Twitter hesabından yorumda bulunan Mehmet Demirkol, “Israrla karaktersizleştirilmiş tişörtler giydiriyorsunuz Milli Takım’a. Her fırsatta başkalarının evlatları üzerinden vatan demogojisi yapmayı biliyorsunuz ama sembollerimizi bozmaktan utanmıyorsunuz.” ifadelerini kullandı.

A MİLLİ TAKIM YENİ FORMAYI YILDIZLAR TANITTI

Milli Takımlarımız için geliştirilen koleksiyonun tanıtımı için A Milli Takımımızın golcüsü Cenk Tosun’un yanı sıra Türk futbolunun gelecekteki yıldızları kamera karşısına geçti. A Milli Takım kadrosuna çağrılan U19 Milli Takımımızın yıldızı Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, U17 Milli Takımımızdan Galatasaraylı Mustafa Kapı, U15 Milli Takımımızdan Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz ile Kadın Milli Takımımızın üç önemli oyuncusu Didem Karagenç, Ecem Cömert ve Ece Türkoğlu, tanıtım çekimlerinde yer aldı.

A Milli Futbol Takımı için tasarlanan iç saha ve deplasman formaları eshop.tff.org üzerinden satışa çıkarıldı. Formalar 29 Mart tarihinden itibaren de bütün Nike mağazaları ve nike.com’dan satışa sunulacak.

TERİ VÜCUTTAN ARINDIRAN TEKNOLOJİYLE ÜRETİLDİ

Türk Milli Takımı’nın 95 yıllık tarihinden izler taşıyan formalar, oyuncuları sahada baskı altında kuru ve serin tutmaya yardımcı olmak için teri vücuttan arındıran teknolojiyle üretildi.

A Milli Takım’ın yeni formaları tanıtıldıhttps://t.co/4rl7kJebmh pic.twitter.com/E14B8gpQ2D — Milli Takımlar (@MilliTakimlar) 20 Mart 2018

Forma numaraları formanın sağ göğüs kısmına indirilerek, formanın üzerinde hava geçirgenliği yüksek bir alan yaratıldı. Ayrıca önceki formalarda hava sıcaklığı yüksek olduğunda numaraların formayı sırta yapıştırdığını belirten futbolcuların geribildirimleri ışığında, yeni formada numaraların iç kısmında yapışmayı önleyici Vapor Knit teknolojisi malzeme kullanıldı.