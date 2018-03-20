A Milli Takım’da Emre Mor’un yerine Alper Potuk…

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın İrlanda ve Karadağ ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna çağrılan Emre Mor, Twitter'dan yaptığı açıklama ile kampa katılamayacağını duyurdu. Emre'nin yerine kadroya Alper Potuk dahil edildi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın 23 Mart’ta İrlanda Cumhuriyeti ve 27 Mart’ta Karadağ ile oynayacağı hazırlık maçları öncesinde aday kadrosuna çağrılan milli futbolcu Emre Mor kampa katılamayacağını Twitter hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

Celta Vigo forması giyen Emre Mor, “Maalesef dün takımım Celta'nın maçında olduğu gibi ateşim yüzünden Türkiye'nin milli maç seyahatine de katılamıyorum. Milli takımımıza İrlanda ve Karadağ'a karşı başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. Türkiye Futbol Federasyonu da resmi twitter hesabından yaptığı açıklamayla Emre’nin yerine kadroya Alper Potuk’un dahil edildiğini duyurdu. İşte o açıklama…

İspanya’nın Celta Vigo kulübünde forma giyen Emre Mor, geçirdiği ağır gribal enfeksiyon nedeniyle A Milli Takım’ın İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ maçları aday kadrosundan çıkarıldı.

Emre Mor’un yerine, Fenerbahçe A.Ş. futbolcusu Alper Potuk kadroya dâhil edildi.

A Milli Takım`da Emre Mor şoku! Twitter`dan açıkladı Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın İrlanda ve Karadağ ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna çağrılan Emre Mor, Twitter'dan yaptığı açıklama ile kampa katılamayacağını duyurdu. İlgili Haberi Oku