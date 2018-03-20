A Milli Takım’da Emre Mor şoku! Twitter’dan açıkladı

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın İrlanda ve Karadağ ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna çağrılan Emre Mor, Twitter'dan yaptığı açıklama ile kampa katılamayacağını duyurdu.

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın 23 Mart’ta İrlanda Cumhuriyeti ve 27 Mart’ta Karadağ ile oynayacağı hazırlık maçları öncesinde aday kadrosuna çağrılan milli futbolcu Emre Mor kampa katılamayacağını Twitter hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

Celta Vigo forması giyen Emre Mor, “Maalesef dün takımım Celta'nın maçında olduğu gibi ateşim yüzünden Türkiye'nin milli maç seyahatine de katılamıyorum. Milli takımımıza İrlanda ve Karadağ'a karşı başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. TFF’nin Emre Mor’un durumuyla ilgili henüz bir açıklamada bulunması ve konuyla ilgili duyuruyu Emre’nin Twitter hesabından yapması dikkat çekti.

Maalesef dün takımım Celta'nın maçında olduğu gibi ateşim yüzünden Türkiye'nin milli maç seyahatine de katılamıyorum Milli takımımıza İrlanda ve Karadağ'a karşı başarılar diliyorum #millitakimlar #turkey — Emre Mor (@Emremor29) 19 Mart 2018

A Milli Takım kadrosunda değişiklik! Oğuzhan ve Ömer kadrodan çıkarıldı İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ ile oynayacağı özel maçlar öncesinde sakatlıkları bulunan Oğuzhan Özyakup ile Ömer Toprak A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı. Mahmut Tekdemir ile İrfan Can Kahveci kampa davet edildi. İlgili Haberi Oku