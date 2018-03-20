7Days EuroCup | Darüşşafaka 76-74 Bayern Münih

7Days EuroCup'ta yarı final serisinin ilk maçında Darüşşafaka, sahasında konuğu Bayern Münih'i 76-74 yendi ve üç maçlık seride durumu 1-0'a getirdi.

7Days EuroCup’ta mücadele eden temsilcimiz Darüşşafaka, yarı final eşleşmesinin ilk maçında Bayern Münih’i konuk etti. Temsilcimiz parkeden 76-74’lük kritik bir galibiyetle ayrıldı. Scottie Wilbekin, 24 sayı ve 7 asistle adeta maça damga vururken konuk ekipte Jared Cunningham ise 20 sayı 5 asist kaydetti ancak onun bu çabası Daçka’nın galibiyetini önlemeye yetmedi.

Daçka, 3 maçlık seride durumu 1-0’a getirirken 23 Mart’ta Almanya’da oynanacak karşılaşmayı kazanması halinde adını finale yazdıracak. Serinin ikinci maçında durum 1-1 olursa finale çıkacak takımı 28 Mart’ta İstanbul’da oynanacak müsabaka belirleyecek.

SALON: Volkswagen

HAKEMLER: Carlos Cortes (İspanya), Joseph Bissang (Fransa), Petros Papapetrou (Yunanistan)

DARÜŞŞAFAKA: Wilbekin (24), Muhammed Baygül, Sant-Roos (4), Johnson (15),Eric (18), Kidd (8), Kartal Özmızrak, Cummings (3), Okben Ulubay, Furkan Aldemir (1),Doğuş Özdemiroğlu (3)

BAYERN MÜNİH: Cunningham (20), Redding (15), Jovic (4), Barthel (6), Booker (12), Hobbs (2), Lucic (7), Dedovic (4), Gavel, Zirbes (4)

1. PERİYOT: 11-25

DEVRE: 30-47

3. PERİYOT: 58-63

5 FAUL ALAN: 36.50 Johnson (Darüşşafaka)

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