11 yaşında 20 madalyası var

Denizli’nin Buldan ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki karateci Melisa Çiçeker katıldığı turnuvalarda toplam 20 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Buldan 4 Eylül Fehmi-Mehmet-Şükriye Erensoy Ortaokulu 1. sınıf öğrencisi Melisa Çiçeker, değişik illerde katıldığı il, bölge ve Türkiye şampiyonası gibi etkinliklerde 10'u birincilik olmak üzere 20 madalya toplayarak kırılması güç bir rekora imza attı.

Çiçeker, en son katıldığı 31. İstanbul Boğaziçi Uluslararası Karate Şampiyonası’nda, 26 ülkeden bin 680 sporcu arasında 32 kilogram kategorisinde 3. oldu.

Melisa Çiçeker'in bu başarılarından dolayı önümüzdeki günlerde Gaziantep'te yapılacak milli takım seçmelerine çağrıldığı öğrenildi. Çiçeker ayrıca katıldığı son şampiyonanın ardından antrenörlüğünü yapan Suat Özdemir ile birlikte Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay'ı ziyaret etti.

Başkan Gülbay, Çiçeker'in daha büyük başarılara imza atması için belediye olarak elerinden geleni yapmaya hazır olduklarını da söyledi.

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