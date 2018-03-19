Yılın en kötü Beşiktaş’ı

Beşiktaş şampiyonluk yolunda kendisi için engel olabilecek en önemli müsabakaya çıktı. Fakat hem beklenen oyun hem de sonuç istedikleri gibi olmadı. Nedenlerine bakacak olursak:

1 Beşiktaş, yeterince istemedi, yeterince savaşmadı, tam kapasiteyi ortaya koymadı. Müsabaka öncesinde maça motive olmadığı ortadaydı. Rakibin büyük mücadele hırsına mağlup oldu.

2 Pas yüzdesi bu kadar düşük, bu kadar dağınık, bu kadar temposuz ve bu kadar pas hatası yapan, oyun-taktik disiplinden uzak bir Beşiktaş izlememiştik.

3 Gökhan Gönül ve Adriano defansif olarak iyi gözükse bile ofansif olarak takımlarına hiç katkı sağlamadılar. İki kanadı da kapanan rakibe karşı yapılması gereken etkili akınlarda hiç katkı sağlayamadı.

4 Sürekli söylüyoruz, Beşiktaş'ın şampiyonluğunu belirleyecek olan en önemli etkenlerin başında Lens, Negredo ve Vagner Love'ın performansı gelmekte. Maalesef Lens hâlâ takım oyunu nasıl oynanır, taktik disipline nasıl uyulur, bunları öğrenememiş mahalle futbolcusu gibi ne zaman öne koşacak ne zaman kenara açılacak, ne zaman gelip alanını kapatacak bilmiyor. Taktik disipline ve kolektif oyuna hiç uyum sağlamıyor. Negredo çok hantal. Asla Beşiktaş'ın santrforu olacak özelliklere sahip değil. Ne kontratak futboluna uyumlu ne de pivot santrfor olarak topu koruyup takımın hücum alanına gelmesini sağlayabiliyor. Resmen takımını bir kişi eksik oynatıyor. İşin garibi hiç de umurunda değil. Medel'in onda bir hırsı onda yok.

5 Pas bağlantıları kopmuş, hızlı oynayamayan, oyunun yönünü çabuk değiştiremeyen bir Beşiktaş'ta haliyle Talisca da sahada istenen performansı ortaya koyamadı.

Beşiktaş'ın hem takım performansı hem de bireysel performansı bu kadar kötü olunca iyi oynayıp, iyi sonuç alması da mümkün olmadı.