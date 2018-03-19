Türk futbolcular Avrupa’yı sallıyor

Avrupa'da forma giyen Milli futbolculardan Cenk Tosun, Enes Ünal ve Hakan Çalhanoğlu bu hafta sergiledikleri performanslarla takımlarını taşıyan isimler oldular. Cenk Tosun ve Enes Ünal ikişer gol birden atarak takımlarına üç puan kazandırırken, Hakan Çalhanoğlu'da Milan'da gol perdesini açan isim oldu.

İngiltere Premier Lig’de Cenk Tosun, İspanya La Liga’da Enes Ünal ve Serie A’da da Hakan Çalhanoğlu gösterdikleri performansla takımlarına büyük katkı sağladı ve Türkiye A Milli Takımı’nın İrlanda Cumhuriyeti ve Karabağ maçları öncesinde üst düzey performans sergilediler.

İngiltere`de gündem Cenk ve Salah! İngiliz ekibi Everton'da gollerini sıralamaya başlayan Beşiktaş'ın eski yıldızı Cenk Tosun, özellikle Liverpool şehrinde haftanın kahramanı oldu. Liverpool Echo gazetesi Liverpoollu Salah ile Cenk Tosun'u manşetten birlikte verdi. İlgili Haberi Oku

CENK TOSUN PREMIER LİG’E ISINDI

Everton forması altında ilk maçlarında beklenen performansı gösteremeyen Cenk Tosun, Premier Lig’e ısınmaya başladı. Görev aldığı 4 karşılaşmayı boş geçen Cenk, Everton forması ile son 3 mücadelede 4 gol attı. Milli futbolcu, Premier Lig’in 31’inci haftasında Stoke City karşılaşmasında takımına 2 gole katkı vererek galibiyetin mimarı oldu. Everton’ın ligde üst üste oynayacağı Manchester City ve Liverpool maçlarında ise Cenk’in nasıl bir performans göstereceği merak konusu…

Enes Ünal Atletico`yu devirdi,İspanya yıkıldı! Enes Ünal takımı Villarreal'e Atletico Madrid karşısında zaferi getirdi. Maçın 74. dakikasında oyuna dahil olan Enes, son bölümde attığı iki golle üç puanı kazandıran isim oldu. İlgili Haberi Oku

LA LİGA’DA ENES ÜNAL RÜZGARI ESİYOR

La Liga’nın 29’uncu haftasında lig 2’ncisi Atletico Madrid’i Enes Ünal’ın 2 golüyle mağlup eden Villarreal’de gündem genç oyuncunun performansı oldu. Sezon başında La Liga ekibi Levante’ye kiralanan ve 7 maçta 1 gol 1 asistle mücadele ettikten sonra devre arasında Villarreal’e geri dönen Enes, ligin 2’nci yarısında 11 karşılaşmada 4 gol 2 asistlik performans gösterdi. La Liga’nın en az gol yiyen 2 takımından birisi olan Atletico Madrid’e karşı 2 gol atma başarısı gösteren Enesli Villarreal, La Liga’da 5’inci sırada yer alıyor ve Avrupa kupalarına katılmak için mücadele ediyor.

Gol düellosunda perdeyi Hakan Çalhanoğlu açtı Milan'ın sahasında Chievo'yu 3-2 mağlup ettiği maçta Hakan Çalhanoğlu, takımının ilk golüne imza attı. Rakibi karşısında ilk yarıyı geride tamamlayan Milan, ikinci yarıda bulduğu gollerle galibiyete uzandı. İlgili Haberi Oku

ÇİZME’NİN 10 NUMARASI HAKAN ÇALHANOĞLU

İtalya Serie A’nın 29’uncu haftasında Milan, evinde ağırladığı Chievo’yu gollü geçen mücadelede 3-2’lik skorla mağlup etmeyi başardı. Milan’da gol perdesini açan isim ise Hakan Çalhanoğlu oldu. Milano ekibinin değişilmez isimlerinden olan Hakan, 23 kez giydiği Milan formasıyla 3 gol 3 asistlik performans gösterdi. UEFA Avrupa Ligi’nde de 10 kez Milan forması giyen Çalhanoğlu, 2 gol attı ve 5 golün de hazırlayıcısı oldu. Hakanlı Milan Serie A’da 5’inci sırada yer alırken, İtalya Lig Kupası’nda da Juventus’un finaldeki rakibi olacak.