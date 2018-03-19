Tunceli’de amatör maçta sahaya davetsiz bir misafir girdi!

Tunceli’de oynanan Bölgesel Amatör Lig maçında sahaya giren köpek maçı kısa süreliğine durdurdu. Davetsiz misafiri çıkarmak isteyen bir futbolcunun çabası, köpeğin kendisini ısırmaya çalışması nedeniyle başarısız oldu. Futbolcuların yoğun uğraşları sonunda davetsiz misafir sahadan ayrıldı.

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