Survivor’un yeni ismi rugby sporcusu Mustafa Kemal kimdir? Rugby sporu nedir?

Survivor yeni katılan isimlerden biri olan Rugby sporcusu Mustafa Kemal Kurt programın izleyicileri tarafından en merak edilen yarışmacılardan biri oldu. Peki Mustafa Kemal Kurt kimdir? Mesleği ne? Rugby nasıl oynanır? İşte Survivor Mustafa Kemal hakkında merak edilenler...

Survivor 2018’de art arda yaşanan sakatlıkların sonrasında yarışmaya yeni isimler katıldı. Survivor gönüllüler takımına dahil olan isimlerden biri de Rugby Milli Takımı'nda da forma giyen sporcu Mustafa Kemal Kurt oldu. Türkiye çok yaygın olmayan Rugby, sporu ile ilgilenen hatta rugby Türkiye milli takımı kaptanı olan Mustafa Kemal Kurt Survivor’da gönüllüler adına yarışlarda yer alıyor. Peki Survivor Mustafa Kemal Kurt kimdir, ne iş yapıyor merak konusu oldu. İşte Survivor Mustafa Kemal’in ve rugby sporunun bilinmeyenleri…

SURVİVOR YENİ YARIŞMACISI RUGBY SPORCUSU MUSTAFA KEMAL KİMDİR?

Mustafa Kemal Kurt Crossfit Antrenörüdür. Türkiye Milli Takımı Rugby oyuncusu ve kaptanıdır. Bulgaristan Avrupa Rugby Şampiyonası katılmıştır. Mustafa Kemal Rugby sporu ile ilgileniyor. Rugby güç gerektiren bir spordur. 15 kişiden iki takım ve 40 dakikalık iki devre halinde oynanan oyunda oyuncu elindeki topu ileri pas vermeden kale çizgisinin arkasına geçirmeye çalışır.

Hayatı başarılar ile dolu olan Mustafa Kemal Kurt çok güçlü bir oyuncudur. Ormanı doğayı ve ateş yakmayı çok seven Mustafa Kemal Kurt Survivor 2018'e sonradan katılsa da Survivor adasına çok rahat kısa sürede uyum sağlayacak bir yarışmacıdır.

BÜYÜK HAYALİ GERÇEK OLDU!

Mustafa Kemal Kurt en büyük hayalinin Survivor'a katılmak olduğunu söylüyor ve tam bir Survivor ruhuna sahip olduğunu açıklıyor. Biliyoruz ki Gönüllüler bu Survivor'da çok şanslı değil. Çünkü bu zamana kadar yayınlanan Survivor yarışmalarındaki en iyi adaylara karşılık gönüllülerden oluşan bir takım.

Bir dönem Zone Zorlu Center'da ve Koç Üniversitesinde Rugby Koç'u olarak çalışmalar gerçekleştirmiştir. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümünden mezun olan Mustafa Kemal Kurt yaşantısını İstanbul Beşiktaş'ta sürdürmektedir.

RUGBY NEDİR? RUGBY NASIL OYNANIR?

Ragbi (Rugby) 15'er kişilik iki takımla bir devresi 40 dakikalık olmak üzere iki devre olarak oynanan, ileriye pas vermenin yasak olduğu, topu elle rakip kale çizgisinin arkasına taşımayı hedefleyen sert bir spordur.

İngiltere'nin Ragbi isimli kentinde futbol maçı sırasında bir oyuncunun topu kollarının arasında tutarak kaleye doğru koşması ile başlamıştır. 1823 yılından bu yana başta İngiltere olmak üzere Fransa, Galler, Güney Afrika, Yeni Zelanda ve Avusturalya'da çok popüler bir spor haline gelmiştir.

Ragbi'nin birkaç basit kuralından bahsetmek istersek en önemli kuralı ileriye pas verilmemesidir. 15'er kişilik takımlar halinde oynanan bu sporda güç ve çeviklikten ziyade cesaret ön plandadır. 8 kişi forward ve 7 kişi back olarak sahadaki pozisyonlar ve roller ayrılır. Futboldan farklı olarak ragbi oyununda forvetler daha ağırdır, çarpışmalarda ve daha ağır mücadelelerde forvetler bulunurken back olarak oynayan oyuncular daha çok kaçmaya ve sayı yapmaya odaklı oynarlar, fakat yeni dünya rugby düzeninde uluslararası takımlara baktığımızda forward oynayanlar kadar back olarak oynayanlar da rock veya maul gibi pozisyonlarda mücadelenin içinde kalıyor. Ragbi, ragbi birliği (İngilizce: rugby union) veya ragbi ligi (İngilizce: rugby league) kuralları ile oynanır. Bir diğer çeşidi olan yedili ragbi, hem ragbi birliği hem de ragbi ligi kuralları ile oynanabilir. Anavatanı İngiltere olan ragbi, sonradan İngiliz sömürgelerine yayılmıştır. Dünya'nın önde gelen takımları yeni zelanda, güney afrika ve ilgiltere milli takımlarıdır.

Ragbi sporunu diğer sporlardan ayıran en büyük özelliği centilmenlik ve saygıdır. Maç boyunca fiziksel anlamda birbirine meydan okuyan takımların maç sonunda birlikte eğlenerek etkinliği dostça bitirebilmesi, yeri geldiğinde birlikte içerek şarkılar söylemesidir. Ragbi maçlarında hakem ve takım kaptanları dışında konuşmak kesinlikle yasaktır. Hakem kararlarına itiraz kati suretle oyundan uzaklaştırma sebebidir.