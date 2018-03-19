Survivor’da feci kaza! Yarışmacıyı hastaneye kaldırdılar! İşte Survivor yeni bölüm fragmanı…

Survivor bugün yayınlanacak yeni bölümünde korkunç bir kaza yaşandı. Survivor ödül oyunu sırasında yüzünü yere çarpan İpek Yaşar hastaneye kaldırılıyor. İşte Survivor yeni bölüm fragmanı...

Survivor 2018’in bu akşam ekrana gelecek olan 28. bölümünün tanıtımı yayınlandı. Son bölümde dokunulmazlık oyunun kaybeden gönüllüler takımının ada konseyinde elenme adayı olarak çıkarttığı İpek Yaşar, Survivor ödül oyunu sırasında korkunç şekilde kaza geçirdi.

İPEK YAŞAR YÜZÜNÜ YERE ÇARPTI

Survivor’ın yeni bölümünde, gönüllülerde eleme adayı olan İpek Yaşar, ödül oyunu sırasında yüzünü sert şekilde çarparak korkunç bir kaza geçiriyor.

AMBULANSLA GÖTÜRDÜLER

Survivor doktoru Metin Kuş’un müdahale ettiği İpek ambulansla hastaneye kaldırılıyor. Survivor’da aynı zamanda elenme potasında da olan İpek’in sağlık durumu yeni bölümde ortaya çıkacak.