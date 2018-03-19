Survivor’da en çok oyun kazanan yarışmacı kim? İşte Survivor 2018 puan tablosu…

Survivor 2018 yarışmalar, ödül oyunları, dokunulmazlık oyunu nefes kesiyor. Survivor performans sıralaması da oyunlar oynandıkça şekilleniyor. Peki puan tablosunda kim lider? En çok oyunu hangi yarışmacı kazandı? İşte Survivor 2018 performans sıralaması...

İzleyiciler Survivor 2018 oyunları heyecan içinde takip ediyor. Survivor 2018'de performans sıralamasına göre kimin lider olduğu merak ediliyor. Survivor’da en çok oyun hangi kim kazandı? Peki hiç oyun kazanamayan yarışmacı var mı? İşte Survivor puan tablosu…

SURVİVOR PERFORMANS SIRALAMASI

Survivor yayınlandığı her gün birbirinden heyecanlı oyunlara da ev sahipliği yapıyor. Survivor 2018’de yarışan all star ve gönüllüler yarışmacılarının bireysel ve takım yarışmalarındaki ortaya koydukları performansın sonucu puan durumu oluşturuldu. Tüm yarışmacılar arasında en iyi performansa sahip isimin kimin olduğu da ortaya çıktı. Son dönemde ettikleri kavgalar ile dikkatleri üzerilerine çeken Nagihan ile Sema’nın başa baş gittiği puan durumunda, Adem ve Damla ise yakın takipte yer alıyor. İpek ise şu anda iki ada toplamında en düşük oyun kazanma oranına sahip isim olarak yer alıyor