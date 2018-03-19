Survivor’da elenme adayları kimler? Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor'dea dokunulmazlık oyunu oynandı. Son bölüme dokunulmazlık oyununda Funda'nın oynamaması ortalığı karıştırdı. , Dokunulmazlık oyunu sonucu seçilen eleme adaylarından adaya veda edecek isim kim olacak merak ediliyor. İşte elenme adayları ve dokunulmazlık oyunun galibi...

TV8’dfe rüzgar gibi esen Survivor 2018’in son bölümünde dokunulmazlık oyununda piste çıkan all star ve gönüllülertakımı gelmiş geçmiş en uzun havuz parkurunda tüm güçlerini sergiledi. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı oyunda kazanan taraf all star takımı oldu. Ada konseyinde elenme adaylarını belirlemek zorunda kalan gönüllüler takımında Birsen, İpek ve Ramazan eleme adayı oldu. İşte Survivor yeni bölümü kaçıranlar için son bölümde yaşananlar…

DOKUNULMAZLIK OYUNUNDA BİR İLK!

Survivor tarihinin en iyi yarışmacılarının yarıştığı Survivor 2018’de tüm zorlukları yaşayan yarışmacılara bir sürpriz de Acun Ilıcalı’dan geldi. Takımlara yarışacakları oyun alanını tanıtan Acun, dokunulmazlık oyunun zorluğunu “Survivor'da gelmiş geçmiş en uzun havuz parkuru” olduğunu belirterek anlattı. Geçtiğimiz bölümlerde boğulma tehlikesi yaşayan gönüllüler takımı yarışmacısı Funda’nın dokunulmazlık oyununda oynamaması iki takım arasında kriz yarattı.

Yarışmayı All Star takımı kazandı ve dokunulmazlığı elde ettiler.

All Star 10-5 Gönüllüler

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNUN KİM KAZANDI?

Survivor bireysel dokunulmazlık oyununda ada konseyinde isimlerinin yazılmaması için yarışan gönüllüler takımında yarışmaya yeni katılan Batuhan ve Mustafa Kemal yer almadı. Haftanın en iyi performasına sahip olan yarışmacı Funda olduğu için bu hafta dokunulmazlık kolyesine kazanan bir diğer yarışmacı oldu. Bu hafta bireysel dokunulmazlık oyunun kazananı Nagihan oldu. Alp Kırşan, Nagihan'a kolyesini teslim etti.

SURVİVOR ELENME ADAYLARI BELLİ OLDU

Survivor dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı ada konseyinde takım arkadaşlarından birinin ismini yazmak zorunda kaldı. Oylama sonucunda 7 oy alan İpek, Survivor’da 1. elenme adayı oldu. Survivor bireysel dokunulmazlık oyunun kazanan Nagihan, Ramazan’ın ismini söyledi. Haftanın en iyi performansına sahip Funda ise Birsen’in ismini söyledi.

SURVİVOR’A YENİ YARIŞMACI GELİYOR

Acun Ilıcalı, ada konseyi sonunda bombayı patlattı ve yeni bir ismin Survivor’a katılacağını açıkladı. Survivor all star takımında yarışırken sakatlanan Ecem'in yerine bir kişi daha adaya katılacak. İnstagram sayfasında fotoğraf sonucu all star takımına katılan ismin eski yarışmacılardan Berna olacağı belli oldu.