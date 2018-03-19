Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
BEŞİKTAŞ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Süper Lig puan durumu: Ligin zirvesi yangın yerine döndü!

Süper Lig 26. hafta sonunda şampiyonluk hesapları karıştı. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın puan kaybetmesi, Başakşehir'e yaradı. Peki kritik maçlar sonrasında Fenerbahçe Galatasaray ve Başakşehir puanı kaç oldu? Beşiktaş kaçıncı sırada? 26. hafta sonunda Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte merak edilen Süper Lig son puan durumu ve gelecek hafta fikstürü...
11:1919 Mart 2018
0
Süper Lig puan durumu: Ligin zirvesi yangın yerine döndü!

Fenerbahçe Galatasaray ve Başakşehir Beşiktaş maçlarının ardında puan durumu adeta yangın yerine döndü. 3 büyük ekibin puan kaybı ile haftayı tamamlaması son haftalarda düşüş yaşayan Başakşehir’e yaradı. Peki Galatasaray ve Fenerbahçe puanlarını kaça çıkardı, Fenerbahçe’nin lider Galatasaray ile arasında kaç puan fark var? Beşiktaş kaçın sırada, Başakşehir kaçıncı sıraya çıktı. İşte güncel puan durumu…

GELECEK HAFTA FİKSTÜRÜ (27. HAFTA)

01.04.2018 EVKUR YENİ MALATYASPOR GENÇLERBİRLİĞİ

01.04.2018 ANTALYASPOR A.Ş. BURSASPOR

01.04.2018 BEŞİKTAŞ A.Ş. AYTEMİZ ALANYASPOR

01.04.2018 TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR BAŞAKŞEHİR FK

01.04.2018 GALATASARAY A.Ş. TRABZONSPOR A.Ş.

01.04.2018 OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ ATİKER KONYASPOR

01.04.2018 KAYSERİSPOR FENERBAHÇE

01.04.2018 DEMİR GRUP SİVASSPOR KARDEMİR KARABÜKSPOR

01.04.2018 GÖZTEPE A.Ş. KASIMPAŞA

 

Etiketler
26. hafta guncel puan durumu puan tablosu son spor toto süper lig süper lig tff
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER