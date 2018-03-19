Süper Lig puan durumu: Ligin zirvesi yangın yerine döndü!

Süper Lig 26. hafta sonunda şampiyonluk hesapları karıştı. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın puan kaybetmesi, Başakşehir'e yaradı. Peki kritik maçlar sonrasında Fenerbahçe Galatasaray ve Başakşehir puanı kaç oldu? Beşiktaş kaçıncı sırada? 26. hafta sonunda Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte merak edilen Süper Lig son puan durumu ve gelecek hafta fikstürü...

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