Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

SON DAKİKA | A Milli Takım kadrosunda değişiklik! Oğuzhan ve Ömer kadrodan çıkarıldı

İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ ile oynayacağı özel maçlar öncesinde sakatlıkları bulunan Oğuzhan Özyakup ile Ömer Toprak A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı. Mahmut Tekdemir ile İrfan Can Kahveci kampa davet edildi.
13:2419 Mart 2018
0
SON DAKİKA | A Milli Takım kadrosunda değişiklik! Oğuzhan ve Ömer kadrodan çıkarıldı

İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ ile oynayacağı özel maçlar için bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplanacak A Milli Takımımızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.

Dün kulüp takımlarıyla oynadığı karşılaşmaların ardından yapılan MRI tetkikleri sonrası sağ adduktor adalelerinden sakatlandıkları tespit edilen Oğuzhan Özyakup ve Ömer Toprak, aday kadrodan çıkarıldı.

Bu iki futbolcunun yerlerine, Medipol Başakşehir kulübünden Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci kampa davet edildi.

16 Mart 2018 A Milli Takım aday kadrosu açıklandı A Milli Takım'ın İrlanda ve Karadağ'la oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı. Kadroda TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'dan Okan Kocuk ve Mehmet Zeki Çelik de yer aldı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme: 13:29 | 19.03.2018
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER