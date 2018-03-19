SON DAKİKA | A Milli Takım kadrosunda değişiklik! Oğuzhan ve Ömer kadrodan çıkarıldı

İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ ile oynayacağı özel maçlar öncesinde sakatlıkları bulunan Oğuzhan Özyakup ile Ömer Toprak A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı. Mahmut Tekdemir ile İrfan Can Kahveci kampa davet edildi.

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