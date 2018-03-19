Şampiyon Kiremithanespor

Adana Süper Amatör Küme’de lider Kiremithanespor sahasında Hadırlıgücü’nü 4-0 yenerek 53 puan ile şampiyonluğunu ilan etti.

Son haftayı oynamadan 3 puan ile kapatacak kırmızı-siyahlılar en yakın rakibinin 2 puan önünde bulunuyor.

Amatör Kümede “Uyuşturucuya hayır, spora evet” sloganıyla kamuoyundan büyük destek gören Kiremithane Spor kendi saha ve seyircisi önünde farklı kazanarak BAL Liginde oynama hakkını elde etti.

Kırmızı Siyahlı camia karşılaşma sonrası büyük sevinç yaşarken ‘Şampiyon Kiremithanespor' sesleriyle Mehmet Susar Stadını inletti. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Kiremithanespor bitime 1 hafta kala zorlu serüveni rakiplerinin önünde mutlu sonla tamamladı.

ŞAMPİYONLUK HAYIRLI OLSUN

Sezon başında belirledikleri hedeflere teker teker ulaştıklarını belirten Kiremithanespor Kulübü Başkanı Av. Veysel Susar, “Sezon başından itibaren zorlu rakiplerimiz ile giriştiğimiz kıyasıya şampiyonluk mücadelesinde mutlu sona ulaştığımız için sevinçliyiz. BAL Ligi tüm Kiremithane'ye hayırlı olsun. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

ŞAMPİYON HOCA GURURLU

Zorlu ligi tek yenilgiyle tamamladıklarını belirten Kiremithanespor'un başarılı Teknik Direktörü Burhan Sürer, “Yardımcım Süleyman Dalgıç ve oyuncularımız ile çok çalıştık ve sonunda başardık. Camia olarak sezon başından bu yana şampiyonluğa kilitlenmiştik, çok şükür ki bunu da başardık. Bizleri hiçbir zaman desteğini esirgemeyen taraftarlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu şampiyonluk Kiremithanespor camiasına hayırlı uğurlu olsun” dedi.