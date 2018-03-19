Rıdvan Dilmen’den ilginç Beşiktaş benzetmesi

Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçını değerlendiren Rıdvan Dilmen, ev sahibi ekibin maçı hak ederek kazandığını söyledi. Beşiktaş ile ilgili ilginç bir benzetmede de bulunan Rıdvan Dilmen "Sokakta rızkını arayan bir sokak kedisiyken şimdi hazır lokmaya konmaya çalışıyor" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında oynanan Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçını yorumlayan Rıdvan Dilmen, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Medipol Başakşehir’in kazanmayı baştan sona hak ettiğini söyleyen Rıdvan Dilmen, Adebayor’a övgüler yağdırdı. NTV’de konuşan Rıdvan Dilmen, Beşiktaş ile ilgili ilginç bir benzetmede bulundu.

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“Beşiktaş sokakta rızkını arayan bir sokak kedisiyken şimdi hazır lokmaya konmaya çalışıyor. Bunun örneğini bugün son dakikalarda gördük” diyen Rıdvan Dilmen, Beşiktaş’ın maç boyunca ‘Bu da kaçar mı?’ denilebilecek bir pozisyonu olmadığının altını çizdi. Beşiktaş’ın belli bir düzeni olmadığını belirten Rıdvan Dilmen, “Öylesine bir haftaydı ki önümüzü görme açısından çok önemliydi. Ancak ligin en çok gol atan 4 takımı sadece 1 gol çıkardılar. Medipol Başakşehir maçı fazlasıyla hak etti. Daha düzgün, daha istek oynayan taraf onlardı” değerlendirmesinde bulundu.

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HAKEMİ BEĞENMEDİ

Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçının hakemi Halil Umut Meler’i de beğenmediğini anlatan Rıdvan Dilmen, “Çok kötü bir hafta geçirdi hakemler. Bugünkü hakem de rezaletti. Kafaları baya bir karışık hakemlerin. Saçma sapan kararlar veriyorlar. Skora göre hareket ediyorlar. Pozisyonlar olmadan daha fazla detaya girmek istemiyorum” dedi.

Rıdvan Dilmen, Medipol Başakşehir’in golcüsü Adebayor ile ilgili ise şunları söyledi:

“Adebayor tam bir takım oyuncusu. Top Başakşehir’deyken 1 kişi fazlalar rakiplerinden. Hem orta saha hem forvet oyuncusu gibi. Gomis kadar olmasa da gol de atıyor ve orta sahada takımını rahatlatıyor. Avrupa’nın büyük takımlarında doymuş, gelmiş gibi değil.”