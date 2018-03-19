Olympique Lyon, UEFA Disiplin Kurulu’na sevk edildi

UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu'nda CSKA Moskova'ya sahasında 3-2 yenilerek turnuvaya veda eden Olympique Lyon, karşılaşmanın ardından ırkçı davranışlarda bulunma, merdiven boşluklarının boş tutulmaması, taraftar olayları ve sahaya yabancı madde ile meşale atılması gerekçeleriyle UEFA Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Lyon, geçen sezon Beşiktaş'la çeyrek finalde eşleşmiş ve taraflar Lyon'un evindeki maçta yaşanan olaylar nedeniyle 2 yıl ertelemeli men cezası almıştı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında CSKA Moskova’ya kendi sahasında 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda eden Olympique Lyon’a bir kötü haber de UEFA’dan geldi. Fransız ekibi, CSKA Moskova ile oynanan rövanş maçında; ırkçı davranışlarda bulunma, merdiven boşluklarının boş tutulmaması, taraftar olayları ve sahaya yabancı madde ile meşale atılması gerekçeleriyle UEFA Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

Karar 31 Mayıs’ta…

UEFA’nın; Beşiktaş ile 13 Nisan 2017’de Park Olympique Lyonnais’de oynadıkları müsabakada taraftarlarının neden olduğu olaylardan ötürü UEFA tarafından 2 yıl ertelemeli 1 yıl men cezası bulunan Lyon Kulübü’ne ne ceza vereceği büyük merak konusu. UEFA Disiplin Kurulu kararını 31 Mayıs’ta açıklayacak. Beşiktaş’ın Bayern Münih’i konuk ettiği maçın ardından siyah-beyazlılar da Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş ancak Beşiktaş Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, sevkin geçen sezon verilen ertelemeli cezayla bir alakası olmadığını açıklamıştı.

Öte yandan bir diğer Fransız ekibi Marsilya, İspanya temsilcisi Athletic Bilbao ile UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda oynadıkları maçta taraftarlarının sahaya meşale atması ve taraftar olayları sebebiyle UEFA Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Marsilya’nın kaderi de 31 Mayıs’ta belli olacak. Beşiktaş`tan UEFA soruşturması açıklaması İlgili Haberi Oku