Negredo’nun elmacık kemiğinde kırık!

Beşiktaş'ın golcüsü Alvaro Negredo, Medipol Başakşehir maçının ardından elmacık kemiğinde kırık olduğu şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İspanyol golcünün elmacık kemiğinde kırık olduğunu açıkladı.

Medipol Başakşehir maçının ardından hastaneye götürülen Beşiktaşlı futbolcu Alvaro Negredo’nun sağ elmacık kemiğinde kırık olduğu açıklandı. Karşılaşmada sağ elmacık kemiğine darbe alan Negredo, çökme kırığı şüphesiyle tomografi çektirmek üzere götürülmüştü. Teknik direktör Şenol Güneş de, basın toplantısında yaptığı açıklamada, futbolcunun sağ elmacık kemiğinde kırık olduğu ve tedavisine başlandığını söyledi.

‘TOMOGRAFİ ÇEKİLECEK’

Negredo’nun Medipol Başakşehir maçının ardından hastaneye götürülürken kulüpten yapılan açıklamada, “M. Başakşehir maçında sağ elmacık kemiğine darbe alan futbolcumuz Alvaro Negredo, çökme kırığı şüphesiyle tomografi çektirmek üzere Acıbadem Fulya Hastanesi’ne götürülmüştür” ifadelerine yer verilmişti.

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