Miss bumbum yıldız futbolcuya dava açıyor!

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Crisitano Ronaldo'nun başı vergi kaçırma iddialarının ardından bu kez de Eski Miss Bumbum güzeli Erika Canela'nın söyledikleri yüzünden ağrıyacağa benziyor.

Eski Miss Bumbum güzeli Erika Canela, Real Madrid’in Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo’ya dava açıyor. Brezilyalı seksi manken, Ronaldo’nun kendisini aldattığını ve kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti.

Ronaldo’yla iki aylık bir ilişki yaşayan Canela, yıldız futbolcunun ayrıldıktan sonra kendisine hakaret dolu saldırgan mesajlar gönderdiğini belirtti. Canela, Ronaldo’nun kendisine “f….e” dediğini ve hayatını bitirmekle tehdit ettiğini söyledi.

2016’da ülkesinde düzenlenen Miss Bumbum yarışmasını kazanan Canela, seksi pozlarıyla magazin basının da gözdesi durumunda.

Cristiano Ronaldo`nun hapis korkusu İspanyol hazinesinin vergi kaçırma iddiası nedeniyle zor günler yaşayan Cristian Ronaldo'nun hapse girme ihtimalinin yükseldiği bunun üzerine Portekizli oyuncunun avukatının uzlaşma teklif ettiği öğrenildi. İlgili Haberi Oku