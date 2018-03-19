Milli eskrimci Martino Minuto’dan Türkiye tarihine geçen dev başarı!

ABD'de düzenlenen Absolute Fencing Gear FIE Grand Prix Anaheim'da flörede ülkemizi temsil eden milli sporcumuz Martino Minuto, 164 sporcunun yarıştığı organizasyonda 14. olarak ülkemiz adına organizasyonda bugüne kadar elde edilmiş en iyi dereceye imza attı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen Absolute Fencing Gear FIE Grand Prix Anaheim’da ülkemiz adına mücadele eden flöre sporcumuz Martino Minuto, 164 sporcu arasında 14. sırada yer aldı ve ülkemiz adına bu organizasyonda bugüne kadar elde edilen en iyi dereceye ulaştı.

Pul müsabakalarından 27. sırada çıkan ve Tablo 128'i maç yapmadan geçen Martino Minuto, Tablo 96'da Polonyalı sporcu Krystian Gryglewski'yi 15-8 yenerek Tablo 64'e kalmayı başardı. Bu turda milli sporcumuz ABD'li Gerek Meinhardt'ı 15-14 yenerek Tablo 32 oynama hakkını elde etti. Bu turda da Fransız Julien Mertine ile eşleşen Minuto, rakibini 15-13 yenerek Son 16 Turu’na kaldı. Son 16'da Rus sporcu Timur Safin ile yarışan sporcumuz Martino, tartışmalı bir maçın ardından 15-14 yenilerek Grand Prix'ten elendi ve madalya şansını kaybetti.

164 eskrimcinin katıldığı Grand Prix'i 14. sırada tamamlayan Martino Minuto, bu organizasyonda ülkemiz adına bugüne kadar en iyi dereceyi elde eden isim oldu. Toplamda 12 puan kazanan Martino, bu performansıyla madalyaya yakın olduğunu da göstermiş oldu. Deniz Selin Ünlüdağ, eskrimde Yıldızlar Avrupa Şampiyonu oldu Rusya'nın Soçi kentinde devam eden Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda yıldız kızlar kılıç kategorisinde mücadele eden 17 yaşındaki milli sporcumuz Deniz Selin Ünlüdağ, Bulgar rakibi Yoana Ilieva'yı mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. İlgili Haberi Oku