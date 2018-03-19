Milli eskrimci Martino Minuto’dan Türkiye tarihine geçen dev başarı!
Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen Absolute Fencing Gear FIE Grand Prix Anaheim’da ülkemiz adına mücadele eden flöre sporcumuz Martino Minuto, 164 sporcu arasında 14. sırada yer aldı ve ülkemiz adına bu organizasyonda bugüne kadar elde edilen en iyi dereceye ulaştı.
Pul müsabakalarından 27. sırada çıkan ve Tablo 128'i maç yapmadan geçen Martino Minuto, Tablo 96'da Polonyalı sporcu Krystian Gryglewski'yi 15-8 yenerek Tablo 64'e kalmayı başardı. Bu turda milli sporcumuz ABD'li Gerek Meinhardt'ı 15-14 yenerek Tablo 32 oynama hakkını elde etti. Bu turda da Fransız Julien Mertine ile eşleşen Minuto, rakibini 15-13 yenerek Son 16 Turu’na kaldı. Son 16'da Rus sporcu Timur Safin ile yarışan sporcumuz Martino, tartışmalı bir maçın ardından 15-14 yenilerek Grand Prix'ten elendi ve madalya şansını kaybetti.
164 eskrimcinin katıldığı Grand Prix'i 14. sırada tamamlayan Martino Minuto, bu organizasyonda ülkemiz adına bugüne kadar en iyi dereceyi elde eden isim oldu. Toplamda 12 puan kazanan Martino, bu performansıyla madalyaya yakın olduğunu da göstermiş oldu.