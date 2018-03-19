Medipol Başakşehir’in 18 Mart koreografisi sosyal medyada tepki çekti! Atatürk detayı…

Medipol Başakşehir'in Beşiktaş ile sahasında oynadığı karşılaşma öncesi açılan 18 Mart koreografisi, tepkiyle karşılandı. Sosyal medya kullanıcıları, Emre Belözoğlu ve Arda Turan'ın yer aldığı koreografide Atatürk'ün olmamasını sert bir dille eleştirdiler.

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Beşiktaş’ı 1-0 yenerek lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 1’e indirdi. Ancak en az maç kadar, futbolcular sahaya çıktığında açılan koreografi gündeme oturdu. Türkiye haritası şeklinde açılan Türk Bayrağı’nın üzerine Medipol Başakşehirli oyuncuların asker selamı verdiği koreografide Seyit Onbaşı’nın mermisini kaldırdığı an simgelenirken, koreografinin diğer kısmında ise Çanakkale’de küçük yaşta şehit olmuş askerlere yer verildi. Yapılan koreografide Mustafa Kemal Atatürk’e yer verilememesi büyük tepki çekti.

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Sosyal medya kullanıcıları, Emre Belözoğlu ve Arda Turan’ın yer aldığı koreografide Atatürk’e yer verilmemesini sert sözlerle eleştirdiler. Yaptıkları paylaşımlarda Mustafa Kemal Atatürk’ün koreografide yer almamasının açıklanamaz olduğunu savunan sosyal medya kullanıcıları, Medipol Başakşehir kulübünü hedef aldı. Eski Milli kaleci Rüştü Reçber de Atatürk’ün yer almadığı 18 Mart koreografisine tepki gösterdi. beIN Sports’ta yorumculuk yapan Rüştü Reçber, konu ile ilgili olarak “Koreografi için Başakşehir kulübünü tabii ki kutluyoruz. Atatürk’ün silah arkadaşları var ama ben Atatürk’ü göremedim. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bunu söylemek istedim. Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları dedik, öyle değil mi?” dedi.

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İşte o paylaşımlardan bazıları:

https://twitter.com/FatihKuce/status/975438311278940167

Başakşehir'in 'Çanakkale Koreografisi'nde Cevat Paşa, Mustafa Kemal Atatürk yok Emre Belözoğlu var. Kaldı ki kullandıkları görseldeki "iki kişinin" Çanakkale Savaşı ile alakası yok. Yazıktır, 18 Mart 1915'i doğru analiz etmek yerine neden onu hamasete boğarız pic.twitter.com/Jvg1hr8UTS — OgulcanKayalar (@ogulcan_kayalar) March 18, 2018

Başakşehir'in Çanakkale koreografisinde Emre Belözoğlu var Mustafa Kemal Atatürk yok. 15 temmuz İçin böyle bir şey yapılsa Recep Tayyip Erdoğan'ı Yok sayabilirmisiniz? pic.twitter.com/T0EUAE4Do4 — Mustafa VURAL (@Mus_VURAL) March 18, 2018

Mustafa Kemal Atatürk'ün Emre Belözoğlu kadar yeri yok mu Çanakkale savaşını anlatan bu Koreografide? pic.twitter.com/f00XehqvmY — Eşref G (@BLACKPAGE1) March 18, 2018

Başakşehir'in kareografisinde Emre Belözoğlu var Mustafa Kemal ATATÜRK yok — murat atmış (@murat60_61) 18 Mart 2018

https://twitter.com/teyrobey/status/975427336404336640

Sözde Çanakkale koreografisi yapıyorlar, emre belözoğlu bile var ama Başbuğ Mustafa Kemal Atatürk yok! pic.twitter.com/z5O1LfFFnw — mami

Atatürk'ün olmadığı karede Emre Belözoğlu ve arda turan var öylemi yazık sanırım devletin parası buna yetti (manidar) pic.twitter.com/V2UkAYusvz — Osman Demirel (@osmndem) March 18, 2018

Mustafa kemal'in olmadığı emre belözoğlu'nun olduğu çanakkale koreografisi olmaz. dur ben adını kazımaya devam edeyim mücevher taşa … bu da başakşehir'e dert olsun pic.twitter.com/WUghdnJqs7 — okay's (@MarkoPashaJr) March 18, 2018