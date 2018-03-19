Medipol Başakşehir şok haber!

Medipol Başakşehir'in dün akşam sahasında Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Mossoro'nun sağ uyluk arka adalesinde yırtık tespit edildi. Mossoro'nun 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında dün akşam evinde Beşiktaş’ı 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, hanesine yazdırdığı 3 puana rağmen kadrosundan çok önemli bir oyuncusunu kaybetti. Karşılaşmanın 45. dakikasında sakatlanarak oyunu sedyeyle terk eden ve yerini Napoleoni’ye bırakan Marcio Mossoro’nun sağ uyluk arka adalesinde yırtık tespit edildiği açıklandı.

Büyüklerin kabusu Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir, bu sezon ligde dört büyüklerle oynadığı 7 karşılaşmayı 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile tamamladı. Bu maçlarda rakiplerinden 14 puan toplayan Medipol Başakşehir, sadece 5 puan kaybetti. Medipol Başakşehir, dört büyükler karşısındaki tek yenilgisini sahasında Fenerbahçe karşısında aldı. İlgili Haberi Oku

Turuncu-lacivertlilerin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

“Futbolcumuz Mossoro'nun dün oynanan Beşiktaş maçında yaşadığı sakatlık sonrası yapılan kontrollerinde sağ uyluk arka adalesinde yırtık tespit edilmiştir. Tedavisine başlanan Mossoro, 4-6 hafta sahalardan uzak kalacaktır.”