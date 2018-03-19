Manchester City’nin yıldızı İlkay Gündoğan’dan Balıkesir’e AVM

Ağır sakatlıklarla boğuşan hatta çapraz bağları bile yırtılan ve bu nedenle bir türlü istikrarlı bir şekilde forma giyemeyen İlkay Gündoğan, sağlığına kavuşmasının ardından yeşil sahalarda fırtına gibi esmeye başladı. Futboldaki başarısını iş hayatına taşımayı planlayan Manchester City’nin gurbetçi yıldızı İlkay Gündoğan, memleketi Balıkesir’e AVM yapıyor. Toplam 42 dükkan ve 123 adet de ofisin yapılacağı proje, geçtiğimiz ay içerisinde Balıkesir Anıtlar Kurulu’nca onaylandı.

İlkay Gündoğan… Borussia Dortmund’da sergilediği performans ile dünya devlerinin dikkatini çeken gurbetçi futbolcu, İngiliz Manchester City takımına sakatlığına rağmen transfer edildi. Tam Manchester City formasına alışırken çapraz bağlarının yırtılması sonucu tam 252 gün forma giyemeyen İlkay Gündoğan, tüm futbolseverlerin kafasında “Sakatlığı nedeniyle yeteneklerini kaybedecek” endişesini getirdi. İlkay Gündoğan, böyle ağır bir sakatlığın ardından Manchester City gibi yıldızlar topluluğu bir takımda tekrar forma giymesinin zor olduğu yorumlarını haksız çıkardı. Eski sağlığına kavuşan ve sergilediği performans ile yeteneklerinden hiçbir şey kaybetmediğini gösteren İlkay Gündoğan, yeşil sahalardaki başarısını iş hayatına da taşımayı planlıyor.

İlkay Gündoğan tek taş yerine engellilere özel araç hediye etti İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin Türk asıllı futbolcusu İlkay Gündoğan, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevgilisine tek taş yüzük almak yerine Dursunbey Belediyesi'ne engelli taşıma aracı hediye etti. Bu araçtan ilçede yaşayan yaklaşık 500 engellinin faydalanması düşünülüyor. İlgili Haberi Oku

Yıldız futbolcu İlkay Gündoğan, memleketi Balıkesir’e yatırım yapmaya hazırlanıyor. İlkay Gündoğan'ın Balıkesir'de 2016 yılında aldığı SGK binası yerine yapacağı proje belli oldu. Ünlü futbolcu İlkay'ın söz konusu binanın yerine yapmayı planladığı AVM projesi Balıkesir Anıtlar Kurulu tarafından onaylandı. 13 kat şeklindeki AVM projesinde 42 dükkan 123 tane de ofis katı yer alacak.

28 MİLYON LİRAYA SATIN ALMIŞTI

İlkay Gündoğan, babası İrfan Gündoğan ve kardeşi İlker Gündoğan’la birlikte Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin satışa çıkardığı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü binasını 28 milyon TL’ye satın almıştı. Gündoğan ailesinin satın aldığı SGK binası, Balıkesir’in Saat Kulesi, Şadırvan gibi tarihi yapılarının da yer aldığı Hacıilbey Mahallesi’nde, kent merkezinde bulunuyor. 4 bin 453 metrekarelik arsa üzerindeki bina, toplam 7 bin metrekarelik kapalı alana sahip…