MAÇ ÖZETİ: Villarreal Atletico Madrid özeti izle! Enes Ünal Atletico’yu devirdi!

La Liga'da karşı karşıya gelen Villarreal Atletico Madrid maçı nefesleri kesti. Milli futbolcu Enes Ünal'ın 2 golle yıldızlaştığı maçtan Villarreal 2-1 galip ayrıldı. İşte Enes Ünal'ın Atletico Madrid'e attığı golleri izlemek isteyenler için Villarreal Atlecio Madrid özeti...

İspanya La Liga'nın 29'uncu hafta mücadelesinde Villarreal, 1-0 geriye düştüğü maçta Enes Ünal'ın 2 golüyle Atletico Madrid'i 2-1 mağlup etti. El Madrigal Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya milli futbolcu Enes Ünal damgasını vurdu. El Madrigal’da oynanan maçta Atletico Madrid, 20. dakikada Antoine Griezmann’ın penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 74. dakikada Pablo Fornals’ın yerine oyuna giren Enes Ünal maçın kaderini değiştirdi. 82. dakikada Sarı Denizaltı’nın beraberlik golünü atan Enes, uzatma anlarında attığı golle takımını galibiyete taşıdı. Böylece peş peşe 2. kez kazanan Villarreal 47 puana çıktı. Atletico ise 64 puan kaldı ve Barça ile olan fark 11’e çıktı. Villarreal Atletico Madrid maçı heyecanlı anlarını ve Enes Ünal’ın 2 golünü izlemek isteyen futbol severler için Villareal Atletico Madrid maç özetini, golleri ve önemli anlarını yer aldığı karşılaşmanın özeti aşağıda bulunan linkten izleyebilirsiniz.

VİLLAREAL ATLETİCO MADRİD MAÇ ÖZETİ! İŞTE ENES ÜNAL GOLLERİ

SPOR BAKANI, ATTIĞI TWEET İLE ENES ÜNAL’I KUTLADI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli yıldızımızın performansı karşısında sosyal medyadan esprili bir şekilde “Enes bey, ne yapıyorsunuz acaba?:)” diyerek kutlama mesajı yayınladı.