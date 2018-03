Lionel Messi’nin gol sevinci şaşırttı!

SKOR DIŞ HABER – İspanya La Liga’nın 29. haftasında Nou Camp’ta konuk ettiği Athletic Bilbao’yu ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup eden Barcelona, ligde namağlup liderliğini sürdürdü. Paco Alcacer ve Lionel Messi’nin golleriyle galibiyete uzanan Barcelona, en yakın rakibi Atletico Madrid ile arasındaki puan farkını 11’e çıkararak, şampiyonluk için geri sayıma başladı. Karşılaşmada takımının ikinci golünü Arjantinli yıldız Lionel Messi’nin gol sonrası sevinci ise şaşkınlık yarattı.

Daha önce Lionel Messi’den hiç görmediğimiz bir şekilde dans ederek attığı golü kutlayan Arjantinli dünya yıldızının neden böyle sevindiği merak konusu oldu. Messi, gol sevinci hakkında maç sonrası açıklama yapmazken, konu hakkında pek çok iddia ortaya atıldı. Kimileri Arjantinli yıldızın yeni doğan çocuğu Ciro için, kimileri ise Barcelona’nın yeni transferi Yerry Min’ya selam göndermek için dans ederek gol sevinci yaşadığını iddia etti.

Katalan televizyon kanalı Esports RAC1 ise, Lionel Messi ile Luis Suarez arasındaki bir şaka nedeniyle Arjantinli yıldızın dans ederek sevindiğini belirtti. Suarez ile arası oldukça iyi olan ve Uruguaylı yıldızla ailecek görüşen Messi’nin, ikili arasındaki özel bir espri konusu nedeniyle bu şekilde gol sevinci yaşadığı söylendi. Kanal, Suarez’in cezalı olduğu maçta Messi’nin yakın arkadaşına gönderme yaptığının altı çizildi.

Barcelona’nın resmi Twitter hesabı, Messi’nin gol sevincini “6 maç üst üste gol atınca…” mesajı ile paylaştı:

#Messi…when you have scored six games in a row… pic.twitter.com/dBDaBMFZPa

— FC Barcelona (@FCBarcelona) 18 Mart 2018