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Karşıyaka Teknik Direktör Cihat Arslan hakkında kararını verdi

TFF 2. Lig'de üst üste olumsuz sonuçlar alan ve son yedi maçta yedi kez yenilip 3. Lig'e düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Karşıyaka'da yönetim taraftarın da isteğiyle Cihat Arslan'la göreve devam etme kararı aldı.
20:4319 Mart 2018
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Karşıyaka Teknik Direktör Cihat Arslan hakkında kararını verdi

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta üst üste 7 mağlubiyetle 38 yıl sonra 3. Lig’e düşmenin eşiğine kadar gelen Karşıyaka’da son Kahramanmaraşspor yenilgisinin ardından görevinden ayrılmayı kararlaştıran teknik direktör Cihat Arslan, yönetimle görüşüp takımda kaldı. Futbolcu ve teknik adam olarak hizmet verdiği kulübe zor dönemde kurtarıcı olarak dönen ancak mağlubiyetlere engel olamayan Arslan, yönetimle bir araya gelip istenirse ayrılabileceğini söyledi. Yönetimin devam etmesini istediği tecrübeli teknik adam, görevini sürdürme kararı aldı. Yeşil-kırmızılı ekip kalan 7 haftada bir yandan kurtuluş umutlarını sürdürmeye çalışıp diğer yandan genç futbolcuları yetiştirecek.

TARAFTARDAN TAM DESTEK

Karşıyaka Taraftarlar Derneği, bir bildiri yayınlayıp teknik direktör Cihat Arslan’a görevini sürdürmesi çağrısı yaptı. Taraftarların bildirisinde, “Hocam sen hiçbir yere gidemezsin. Gel Karşıyaka’yı baştan yaratalım komutan sen ol. Hakkımız varsa da helal ediyoruz. Ancak düşersek bile şerefimizle düşelim. Kutsal formayı hak edene ver. Mahmut’a, Tayfun´a, Abdülhamit´e bir daha o formayı verme. Semtimizin çocuklarına ver” ifadeleri yer aldı. 15 Mart 2018 Altınordu, minik devleri İzmir'de buluşturuyor Altınordu'nun organize ettiği ve 22 ülkeden 48 dev kulübün 12 yaş takımlarının mücadele edeceği U12 İzmir Cup'ın beşincisi, 6-8 Nisan tarihlerinde düzenlenecek. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Cihat Arslan karşıyaka TFF 2. Lig TFF 2. Lig Beyaz Grup
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