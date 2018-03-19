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Hasan Şaş: ‘Mourinho da yere atlıyor’

Fenerbahçe - Galatasaray maçında Galatasaray'ın son dakikalarda kaçırdığı golün ardından yere atlayan Hasan Şaş, Fenerbahçe camiasının büyük bir tepkisini çekti ve kamuoyunun gündemine oturdu.
10:4819 Mart 2018
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Hasan Şaş: ‘Mourinho da yere atlıyor’

Fenerbahçe – Galatasaray maçında Galatasaray’ın son dakikalarda kaçırdığı golün ardından yere atlayan Hasan Şaş, Fenerbahçe camiasının büyük bir tepkisini çekti ve kamuoyunun gündemine oturdu.

Yaşananların ardından Beyaz TV muhabiri Sezgin Gelmez’e konuşan Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, “Gol kaçırdık tepkimizi verdik, dünyada bunun örnekleri var. Mourinho da yapmıştı. Maçı farklı duygularla yaşıyoruz, bunları maçı hissederek yaşayan biri yapabilir. Bir gol kaçtı, sonucunda gelen bu hareketi büyütmenin ne anlamı var. Biz Galatasaray için her şeyi yaşadık” dedi.

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