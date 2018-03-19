Galatasaray’ın eski hocası Igor Tudor, Florya’daki protestoyu anlattı

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, TRT Spor'da katıldığı bir televizyon programında gündeme ve ayrılığına dair açıklamalarda bulundu. Tudor, "Hiç bilmeyen birini, Ay'dan birini getirin sorun; 'Bu hocanın takımı 14 hafta lider, 2 hafta az farkla geride, başarılı mı' deyin. 'Başarılı' diyecektir. Ben başarılıydım. Benim savaşım başarısızmışım gibi yansıtılmasına karşı" dedi. Florya'daki protestoyu da anlatan Tudor, "Başakşehir maçından sonra protesto edilmem benim için ilginçti. Florya'ya otobüsle dönüyoruz ve her şey organize edilmiş. Kameralar da öyle. Cenk'e ne söylediklerini sordum. Bana karşı bir şey söyledikleri ve Terim lehine bir şey söylediklerini bana iletti. Beni en çok şaşırtan mesele, ertesi gün her yerde Terim'in fotoğrafını gördüm" dedi.

Galatasaray’ın eski teknik direktörü Igor Tudor, TRT Spor’da katıldığı programda hem ayrılığına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu hem de gündemi değerlendirdi. Tudor, Medipol Başakşehir – Beşiktaş ve Fenerbahçe – Galatasaray derbilerini değerlendirirken şu ifadeleri kullandı: “Buraya gelmemin en büyük sebebi arkadaşları görmem ve baklava, kebap yemem. Çok özlemişim. Ve ayrıca iki büyük maçı da izlemek istedim. Tipik bir derbi oldu. Savaşın, mücadelenin olduğu enerjinin sarf edildiği bir maç oldu. Galatasaray açısından deplasmanda alınan 1 puan önemliydi. Başakşehir iyiydi ve iki maçı kıyaslarsam, Başakşehir – Beşiktaş maçını futbol anlamında daha iyi buldum. Beşiktaş’ı yorgun gördüm biraz.”

‘Kovulduğumu söyledim, bana inanmadılar’

İki maç hakkındaki açıklamalarının ardından Galatasaray’dan ayrılık süreci hakkında da konuşan Tudor, “Galatasaray’ın maçlarını gittikten sonra fazla takip etmedim, biraz olayın dışında kaldım, kendime zaman ayırdım. Ben bu takımı kendi takımım gibi hissediyorum. Sene sonunda da şampiyon olmasını içten diliyorum. 16 haftanın 14’ünde liderdik. İtalya’dan, İngiltere’den arkadaşlarıma bu bilgileri verip, buna rağmen kovulduğumu söylediğim zaman bana inanmadılar. Kızgın olduğumu düşünmeyin, futbolda işler böyledir. Burada geçirdiğim her saniye, benim için mükemmel bir tecrübe oldu, her anın tadını çıkardım. Geriye baktığım zaman, başarılı olduğumu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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Galatasaray’a imza atma sürecinde uyarılar aldığına da değinen Hırvat teknik adam, “Galatasaray’a gelme durumu olduğunda herkes gitmememi söyledi. Çok sıkıntılı olduğunu ve gitmenin yanlış olduğu söylediler. Herkes soyunma odasındaki durumu, kötü durumu biliyordu. Ben biraz aslında temizleme görevine geldim” dedi.

‘Her şey organize edilmişti…’

Tudor, görevden ayrılma süreciyle ilgili de konuşurken o günlerde taraftarın tepki gösterme şeklini ilginç bulduğunu ve protestonun organize olduğunu şöyle ifade etti: “Başakşehir maçından sonra protesto edilmem benim için ilginçti. Florya’ya otobüsle dönüyoruz ve her şey organize edilmiş. Kameralar da öyle. Cenk’e ne söylediklerini sordum. Bana karşı bir şey söyledikleri ve Terim lehine bir şey söylediklerini bana iletti. Beni en çok şaşırtan mesele, ertesi gün her yerde Terim’in fotoğrafını gördüm. Yıllarca futbol oynadım, kötü zamanları biliyorum. Juve’de sıkıntılı süreç yaşayınca taraftar bir anlamda ‘herkesi öldürür’. Başkana, kulübün sahibine, oyuncuya da tepki vardır. Hiç bilmeyen birini, Ay’dan birini getirin sorun; ‘Bu hocanın takımı 14 hafta lider, 2 hafta az farkla geride, başarılı mı’ deyin. ‘Başarılı’ diyecektir. Ben başarılıydım. Benim savaşım başarısızmışım gibi yansıtılmasına karşı.”

Hırvat çalıştırıcı sezon başında Östersunds’a elenmeleri hakkında ise, “Östersunds’a elenmek kötüydü. Kura çekildiğinde de söylemiştim. O dönem için çekilebilecek en zor takımı çekmiştik. Lig geç bitti ve erken başlamak zorunda kaldık. Yeni oyuncular aldık ve bazılarının adaptasyon süreci uzun sürdü” dedi.

Igor Tudor Medipol Başakşehir Beşiktaş maçını izledi Medipol Başakşehir-Beşiktaş karşılaşmasını Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor tribünden izledi. Igor Tudor'a Galatasaray'daki yardımcısı Ayhan Akman eşlik etti. İlgili Haberi Oku

‘Sneijder'i ben göndermedim’

Sneijder’i kulübün gönderdiğini söyleyen Tudor, “Ben karar vermedim. Kulüp ben gelmeden Sneijder’in gönderilmesi kararını almıştı. Galatasaray yeni bir sayfa açacaktı ve Sneijder’i düşünmüyordu. Sneijder çalıştığım en iyi futbolcu, bunu söyleyebilirim. Bu kulübün kararıydı. Benden önce alınmış bir karardı ve Sneijder de bunu biliyordu” dedi. Sarı-kırmızılıların başındayken Arda Turan’ın transferini istediğini aktaran Tudor, “Arda ile konuştuk. Gelme durumu vardı. Bire bir iletişimim de vardı. Nihayetinde kulüp onu almama kararı verdi” dedi.

‘İstemediğim hiçbir oyuncu transfer edilmedi’

Galatasaray'da teknik direktör olduğu dönemde istediği transferleri yapamadığını dile getiren Hırvat teknik adam, “Futbolda oyuncu izleme ekibi, sportif direktör ve hoca vardır. Başkan ile birlikte karar verirler. Benim istemediğim hiçbir oyuncu transfer edilmedi. Yaklaşık 10 oyuncu getirdik ve bazılarından çok verim alırsınız, bazıları normaldir ve bazılarından daha iyisini beklersiniz. Böyle oldu ve ortaya çıkardığımız malzeme ile başarılı olduğumuzu düşünüyorum” şeklinde konuştu.