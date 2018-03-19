Cristiano Ronaldo’dan 25 milyon 693 bin 315 euro’luk geri adım

İspanya'da vergi kaçırdığı iddiası nedeniyle hapis cezası ile karşı karşıya kalan Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo'nun anlaşma yoluna gittiği öğrenildi. Avukatının uzlaşma teklifini kabul eden Cristiano Ronaldo, boş çeke imza attı. Çeke, 25 milyon 693 bin 315 euro yazılacağı iddia edildi.

SKOR DIŞ HABER – İspanya Hazinesi’nin 14 milyon 768 bin 897 euro vergi kaçırdığı iddiasıyla mahkemeye verdiği Real Madrid’in yıldızı Cristiano Ronaldo, uzlaşma yoluna gitmeye karar verdi. Önceleri vergi kaçırdığı iddialarını reddeden ve hakkını mahkemede savunma kararı alan Cristiano Ronaldo, kulislerden hapis cezası alacağı yönündeki haberlerin artması üzerine geri adım attı.

Cristiano Ronaldo`nun hapis korkusu İspanyol hazinesinin vergi kaçırma iddiası nedeniyle zor günler yaşayan Cristian Ronaldo'nun hapse girme ihtimalinin yükseldiği bunun üzerine Portekizli oyuncunun avukatının uzlaşma teklif ettiği öğrenildi. İlgili Haberi Oku

Avukatının da uzlaşma yoluna gidilmesini önerdiği Cristiano Ronaldo, bu teklifi kabul etti. Boş çeke imza atarak avukatına teslim eden Cristiano Ronaldo, hapis cezasından kurtulmayı planlıyor. İspanyol El Mundo gazetesi, Cristiano Ronaldo’nun hapis cezası korkusu nedeniyle İspanya Vergi Dairesi ile anlaşma yolu aradığı ve davayı kapatmak için bir teklif sunduğunu yazdı. Ronaldo’nun İspanya Vergi Dairesi’ne sunduğu ilk teklifin kabul edilmediği, Portekizli yıldızın bunun üzerine yeni bir teklif sunduğu öğrenildi. Ronaldo’nun avukatı, İspanya Hazinesi’nin davadan çekildiğini ve hapis cezası talebini geri çektiğini’ beyan etmesi halinde vergi cezasının tamamını yani 25 milyon 693 bin 315 euro’yu ödemeyi kabul ettiği belirtiliyor.

Ünlü futbolcu Glen Murray ve eşi vergi kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandı İngiltere'de Brighton'da oynayan 34 yaşındaki forvet Glen Murray ve eşi, vergi kaçakçılığı soruşturması kapsamında tutuklandı. İkilinin 1.1 milyon pound'luk vergi kaçırdığından şüpheleniliyor. İlgili Haberi Oku Boş bir çek imzalayıp avukatına teslim eden Ronaldo’nun teklifi, İspanya Hazinesi kabul ederse İspanya Vergi Dairesi’ne gönderilecek. Çeke yazılacak tutarın ise yıldız futbolcunun vergi cezası olarak belirlenen 25 milyon 693 bin 315 euro yazılacak.