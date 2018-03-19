Cedi Osman’ın forma giydiği Cleveland Cavaliers’ta Başantrenör Tyronn Lue şoku!

NBA'de milli yıldızımız Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers'ta Başantrenör Tyronn Lue, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle görevinde ayrıldığını açıkladı.

NBA’de milli basketbolcu Cedi Osman’ın da forma giydiği ve şampiyonluğun iddialı ekiplerinden Cleveland Cavaliers’ta Başantrenör Tyronn Lue, sağlık sorunları nedeniyle görevi bıraktı.

Lue, Cavaliers’ın resmi internet sitesinde yer alan açıklamasında, “Göğüs kafesimdeki ağrı başta olmak üzere yıl boyunca bazı rahatsızlıklar yaşadım. Tahlillere rağmen kesin sebebin ne olduğu anlaşılamadı. Doktorlarla yaptığım görüşmeler sonucu hem sağlığım hem de takım için en doğrusunun, başantrenörlükten çekilmem olduğuna karar verdim” ifadelerini kullandı.

Son 3 NBA finalinde de boy gösteren Cavaliers’ın, 2016’da tarihinin ilk şampiyonluğunu yaşamasında büyük payı olan Lue, Cavaliers’ın büyük hissedarı Dan Gilbert, genel menajer Koby Altman ve sağlık ekibine desteklerinden ötürü teşekkür etti. Manchester City`nin yıldızı İlkay Gündoğan`dan Balıkesir'e AVM Ağır sakatlıklarla boğuşan hatta çapraz bağları bile yırtılan ve bu nedenle bir türlü istikrarlı bir şekilde forma giyemeyen İlkay Gündoğan, sağlığına kavuşmasının ardından yeşil sahalarda fırtına gibi esmeye başladı. Futboldaki başarısını iş hayatına taşımayı planlayan Manchester City'nin gurbetçi yıldızı İlkay Gündoğan, memleketi Balıkesir'e AVM yapıyor. Toplam 42 dükkan ve 123 adet de ofisin yapılacağı proje, geçtiğimiz ay içerisinde Balıkesir Anıtlar Kurulu'nca onaylandı. İlgili Haberi Oku