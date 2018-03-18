Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte ilk 11’ler…

Süper Lig’in 26. haftada Trabzonspor, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Peki, Trabzonspor Yeni Malatya maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Son iki haftada yeniden yükselişe geçmeyi başaran Trabzonspor, evinde ağırladığı Malatyaspor’u da devirerek çıkışını sürdürmek istiyor. Puan kayıpları ardından yeniden kazanmaya başlayarak önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında yer almak isteyen Trabzonspor, Yeni Malatyaspor karşısında da 3 puan alarak hedefine bir adım daha yaklaşmanın peşinde. Peki Trabzon’da karşı karşıya gelecek Trabzonspor Yeni Malatya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZONSPOR MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Saat 16.00'da Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Mücadele beIN SPORTS 1’den canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR MALATYASPOR İLK 11

Trabzonspor: Onur, Uğur, Okay, Pereira, Novak, Onazi, Sosa, Kucka, Olcay, Yusuf, Burak

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Mina, Sadık, Doria, M.Yıldırım, Azubuike, Aytaç, Adem, Cissokho, Khalid

Evkur Yeni Malatyaspor maçı kadromuz; Onur, Uğur, Okay, Pereira, Novak, Onazi, Sosa, Kucka, Olcay, Yusuf, Burak #TSLive pic.twitter.com/iIzqZrg4mD — Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) 18 Mart 2018

TRABZONSPOR EVİNDE KAZANAMIYOR

Trabzonspor, evinde oynadığı son 4 maçında galip gelemedi. Ligde son olarak 16 Aralık 2017’de 16’ncı hafta mücadeleside sahasında Bursaspor’u mağlup eden bordo-mavililer, sonraki 4 maçında Fenerbahçe ve Göztepe ile berabere kaldı, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş’a mağlup oldu.