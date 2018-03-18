Tolga Ciğerci kaçırdı, Galatasaray taraftarı çıldırdı!

Galatasaray'ın deplasmanda Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından sosyal medyada gündemi derbi oluşturdu. Bir grup taraftarın 90+4'te Tolga Ciğerci'nin kaçırdığı gole verdikleri tepki sosyal medyada gündeme oturdu.

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe’nin Galatasaray ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından sosyal medyada da tüm olduğu gibi gündem yine derbiydi. Karşılaşmanın sonucunda Galatasaray’ın Kadıköy’de galibiyet hasreti 22 maça çıkarken sarı-kırmızılılar 90+4’te Tolga Ciğerci ile galibiyete oldukça yaklaştı.

Bülent Yıldırım maçın sonuna beş dakika eklerken 90+4’te Tolga önünde kalan topa zayıf bir vuruş yaptı ve Volkan topun hakimi oldu. Galatasaray, son dakikada eline geçen galibiyet fırsatını değerlendiremezken maçı takip eden bir taraftar grubu pozisyondan sonra adeta çıldırdı. Video sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu.

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