Tolga Ciğerci 90+4’te kaçırdı, G.Saray twitter hesabı çıldırdı!
Fenerbahçe derbisinde 90+4'te kaçırdığı gol pozisyonundan sonra Galatasaray resmi hesabı, "Bu kaçan golü anlatacak bir kelime bulamıyoruz... İnanılmaz!" paylaşımını yaptı.
Fenerbahçe derbisinde 90+4’te Tolga Ciğerci’nin kaçırdığı inanılmaz gol pozisyonu sonrası Galatasaraylı taraftarlar saç-baş yoldu.
Sarı-kırmızılı kulübün resmi twitter hesabı pozisyonun ardından şu yorumu yaptı: “Bu kaçan golü anlatacak bir kelime bulamıyoruz… İnanılmaz!”
90+4′ Bu kaçan golü anlatacak bir kelime bulamıyoruz… İnanılmaz! #FBvGS
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 17 Mart 2018