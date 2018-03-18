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Tolga Ciğerci 90+4’te kaçırdı, G.Saray twitter hesabı çıldırdı!

Fenerbahçe derbisinde 90+4'te kaçırdığı gol pozisyonundan sonra Galatasaray resmi hesabı, "Bu kaçan golü anlatacak bir kelime bulamıyoruz... İnanılmaz!" paylaşımını yaptı.
09:5018 Mart 2018
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Tolga Ciğerci 90+4’te kaçırdı, G.Saray twitter hesabı çıldırdı!

Fenerbahçe derbisinde 90+4’te Tolga Ciğerci’nin kaçırdığı inanılmaz gol pozisyonu sonrası Galatasaraylı taraftarlar saç-baş yoldu.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi twitter hesabı pozisyonun ardından şu yorumu yaptı: “Bu kaçan golü anlatacak bir kelime bulamıyoruz… İnanılmaz!”

18 Mart 2018 Tolga Ciğerci kaçırdı, Galatasaray taraftarı çıldırdı! Galatasaray'ın deplasmanda Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından sosyal medyada gündemi derbi oluşturdu. Bir grup taraftarın 90+4'te Tolga Ciğerci'nin kaçırdığı gole verdikleri tepki sosyal medyada gündeme oturdu. İlgili Haberi Oku

Etiketler
galatasaray sosyal medya tolga ciğerci twitter
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