Tolga Ciğerci 90+4’te kaçırdı, G.Saray twitter hesabı çıldırdı!

Fenerbahçe derbisinde 90+4'te kaçırdığı gol pozisyonundan sonra Galatasaray resmi hesabı, "Bu kaçan golü anlatacak bir kelime bulamıyoruz... İnanılmaz!" paylaşımını yaptı.