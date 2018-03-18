Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Yeşilgiresun Belediyespor 91-87 Anadolu Efes

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 21. haftada Anadolu Efes, Yeşilgiresun Belediyespor'a deplasmanda 91-87'lik skorla mağlup oldu. Efes, 7. kez mağlup olurken ev sahibi de bu sezonki 7. galibiyetini aldı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde Yeşilgiresun Belediyespor, konuk ettiği Anadolu Efes’i 91-87’lik skorla mağlup etti. Yeşilgiresun’da Boynton 22 sayı 6 ribaunt ile oynarken Jefferson 20 sayı 10 ribauntla ‘double-double’ yaptı. Ev sahibi ekipte 16 sayıyla Dragicevic ve 15 sayıyla Rashad James de galibiyete katkıda bulundu. Anadolu Efes’te ise Weems 19 sayı, Dunston ve Mc Collum 18’er sayı ile oynarken Motum da 14 sayı ve 6 ribaunt kaydetti.

19 Eylül Spor Salonunda seyirci desteğini arkasına alarak maça başlayan ev sahibi ekip buna rağmen maça istediği başlayamadı. İlk üç dakikayı Anadolu Efes tamamı Motum’dan gelen sayılarla 7-3 önde geçti. Yeşilgiresun Belediye farkı kapatıp öne geçmek için mücadele etse de uzunlarıyla maça ağırlık koyan Anadolu Efes periyodu 25-17 önde tamamladı. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Muratbey Uşak 79-83 İstanbul BŞB Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Muratbey Uşak, konuğu İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 83-79'luk skorla mağlup oldu. İlgili Haberi Oku

İkinci periyoda iyi başlayan Yeşilgiresun Belediye Dragicevic’in bulduğu sayılarla farkı azalttı ve 1 sayıya kadar (25-24) yaklaştı. Anadolu Efes farkı 7 sayıya (35-28) çıkarsa da Yeşligiresun maçı bırakmadı ve 7. dakikada farkı 1 sayıya (40-39) kadar indirdi. İlerleyen dakikalarda Boynton´un basketiyle skor 42-42’ye gelse de son saniyelerde yandan top kullanan Anadolu Efes, Weems’in üçlüğü ile devreyi 50-48 önde tamamladı.

Soyunma odasından dinç dönen Yeşilgiresun Belediyespor, maçı kazanmak isteğini ortaya koydu ve 26. dakika sonra 63-61 öne geçti. Üst üste basketler bulan ve iyi savunma yapan Davon Jefferson’un etkili olduğu bu periyodu ev sahibi ekip 69-68 önde bitirdi.

Final periyoduna bu kez hızlı başlayan rakip Anadolu Efes’ti ve skoru 73-69 lehine çevirdi. Hemen mola alan ev sahibi ekip 7-0’lık seri yakaladı ve 76-73 öne geçti. Üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip son 3 dakikaya da 6 sayı (84-78) farkla geçti. Jefferson farkı 8 sayıya (88-80) çıkardı, ancak Efes’te McCollum basket faulle farkı kapatmaya çalıştı (88-83). Ancak maç boyunca sahada kalan Boynton’un iyi oyunu ve attığı basketler ev sahibi Yeşilgiresun Belediyespor’a galibiyeti getirdi: 91-87. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Demir İnşaat Büyükçekmece 77-86 Galatasaray Odeabank Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 21. haftada Galatasaray Odeabank deplasmanda Demir İnşaat Büyükçekmece'yi 88-76 mağlup etti. İlgili Haberi Oku

SALON: 19 Eylül Spor Salonu

HAKEMLER: Ahmet Ersan Ergüler, Osman Sinan İşgüder, Özge Şentürk

YEŞİLGİRESUN BELEDİYESPOR: James 15, Boynton 22, Buford 8, Enes Berkay, Dusan Cantekin 2, Dragicevic 16, Williams 8, Jefferson 20

ANADOLU EFES: McCollum 18, Doğuş Balbay 4, Brown 8, Birkan Batuk 3, Motum 14, Weems 19, Douglas 3, Dunston 18

1. PERİYOT: 17-25

DEVRE: 48-50

3. PERİYOT: 69-68

5 FAUL: 39.55 Doğuş Balbay (Anadolu Efes)