Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Muratbey Uşak 79-83 İstanbul BŞB

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Muratbey Uşak, konuğu İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 83-79'luk skorla mağlup oldu.
23:4018 Mart 2018
0
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Muratbey Uşak 79-83 İstanbul BŞB

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde son sıradaki Muratbey Uşak, üst üste 5. mağlubiyetini evinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında aldı: 79-83.

Uşak Üniversitesi Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 18-17, ilk yarısı 31-40, üçüncü periyodu da 56-61 sonuçlandı. Son 37 saniyesine 79-79 eşitlikle girilen maçta Klobucar ve Thompson’la serbest atıştan 4 sayı bulan konuk ekip, salondan 83-79 galibiyetle ayrıldı.

İstanbul BŞB’de Buckner 17, Buva 12, Toolson 11, Thompson 10 sayıyla oynadı. Uşak’a Solomon’un 29, Hamilton’un 14 sayısı yetmedi. Bu skorla Muratbey Uşak 21 haftada 4 galibiyetle düşme hattında son sırada kaldı. İstanbul ekibi 9 galibiyete ulaştı. 18 Mart 2018 Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Demir İnşaat Büyükçekmece 77-86 Galatasaray Odeabank Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 21. haftada Galatasaray Odeabank deplasmanda Demir İnşaat Büyükçekmece'yi 88-76 mağlup etti. İlgili Haberi Oku

SALON: Uşak Üniversitesi

HAKEMLER: Özlem Yalman, Halil Baldemir, Serhat Büker

MURATBEY UŞAK: Calloway 4, Tayfun 5, Miles 5, Watson 15, Solomon 29, Hamilton 14, Şafak 3, Ofoegbu 4, Murat

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Thompson 10, Toolson 11, Buva 12, Uğur 6, Bircevic 11, Klobucar 5, Buckner 17, Ayberk 8, Mert 3

1. PERİYOT: 18-17

İLK YARI: 31-40

3. PERİYOT: 56-61

Etiketler
İstanbul Büyükşehir Belediyespor Muratbey Uşak Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER