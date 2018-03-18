Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Muratbey Uşak 79-83 İstanbul BŞB
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde son sıradaki Muratbey Uşak, üst üste 5. mağlubiyetini evinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında aldı: 79-83.
Uşak Üniversitesi Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 18-17, ilk yarısı 31-40, üçüncü periyodu da 56-61 sonuçlandı. Son 37 saniyesine 79-79 eşitlikle girilen maçta Klobucar ve Thompson’la serbest atıştan 4 sayı bulan konuk ekip, salondan 83-79 galibiyetle ayrıldı.
İstanbul BŞB’de Buckner 17, Buva 12, Toolson 11, Thompson 10 sayıyla oynadı. Uşak’a Solomon’un 29, Hamilton’un 14 sayısı yetmedi. Bu skorla Muratbey Uşak 21 haftada 4 galibiyetle düşme hattında son sırada kaldı. İstanbul ekibi 9 galibiyete ulaştı.
SALON: Uşak Üniversitesi
HAKEMLER: Özlem Yalman, Halil Baldemir, Serhat Büker
MURATBEY UŞAK: Calloway 4, Tayfun 5, Miles 5, Watson 15, Solomon 29, Hamilton 14, Şafak 3, Ofoegbu 4, Murat
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Thompson 10, Toolson 11, Buva 12, Uğur 6, Bircevic 11, Klobucar 5, Buckner 17, Ayberk 8, Mert 3
1. PERİYOT: 18-17
İLK YARI: 31-40
3. PERİYOT: 56-61