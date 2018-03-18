Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Demir İnşaat Büyükçekmece 77-86 Galatasaray Odeabank

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 21. haftada Galatasaray Odeabank deplasmanda Demir İnşaat Büyükçekmece'yi 88-76 mağlup etti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 21’inci hafta mücadelesinde Galatasaray Odeabank, deplasmanda Demir İnşaat Büyükçekmece’yi 86-77 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte sarı kırmızılılar 9’uncu galibiyetini alırken, ev sahibi ekip 14’üncü kez mağlup oldu. Maçta ev sahibinde Wright, konuk ekipte ise Hendrix 16’şar sayı kaydetti.

SALON: Gazanfer Bilge

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, İsmail Aydın, Mehmet Karabilecen

DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE: Walker 13, Wright 16, Stojanovski 12, İlkan Karaman 6, Kairys 6, Simpson 7, Robinson 9, Merthan Mutlu 5, Oğulcan Baykan, Burak Can Yıldızlı 3

GALATASARAY ODEABANK: Mehmet Yağmur 3, Hardy 12, Renfroe 15, Summers 10, Hendrix 16, Ege Arar 6, Taylor 5, Juskevicius 15, Göksenin Köksal 4, Preldzic, Caner Topaloğlu

1. PERİYOT: 17-23

İLK YARI: 36-39

3. PERİYOT: 57-64

5 FAUL ALAN: 34.33 Kairys (Demir İnşaat Büyükçekmece) Eskişehir Basket 66-72 Pınar Karşıyaka Pınar Karşıyaka, deplasmanda karşılaştığı Eskişehir Basket'i mağlup etti. İlgili Haberi Oku