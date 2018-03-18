Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Demir İnşaat Büyükçekmece 77-86 Galatasaray Odeabank
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 21’inci hafta mücadelesinde Galatasaray Odeabank, deplasmanda Demir İnşaat Büyükçekmece’yi 86-77 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte sarı kırmızılılar 9’uncu galibiyetini alırken, ev sahibi ekip 14’üncü kez mağlup oldu. Maçta ev sahibinde Wright, konuk ekipte ise Hendrix 16’şar sayı kaydetti.
SALON: Gazanfer Bilge
HAKEMLER: Zafer Yılmaz, İsmail Aydın, Mehmet Karabilecen
DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE: Walker 13, Wright 16, Stojanovski 12, İlkan Karaman 6, Kairys 6, Simpson 7, Robinson 9, Merthan Mutlu 5, Oğulcan Baykan, Burak Can Yıldızlı 3
GALATASARAY ODEABANK: Mehmet Yağmur 3, Hardy 12, Renfroe 15, Summers 10, Hendrix 16, Ege Arar 6, Taylor 5, Juskevicius 15, Göksenin Köksal 4, Preldzic, Caner Topaloğlu
1. PERİYOT: 17-23
İLK YARI: 36-39
3. PERİYOT: 57-64
5 FAUL ALAN: 34.33 Kairys (Demir İnşaat Büyükçekmece)