Survivor’da Yiğit yürekleri ağızlara getirdi! Ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor son bölümde neler oldu?

Survivor'da ödül oyunu nefesleri kesti. Kıran kırana geçen mücadelede kim kazandı? Ödül oyunu sırasında all star takımında Yiğit'in sakatlığı korku dolu anlar yaşandı. Peki Survivor ödül oyununda hangi takım kazandı? Survivor son bölümde neler oldu? İşte ayrıntılar...

Survivor 2018, 17 mart cumartesi günü seyircileriyle buluştu, yeni bölümün ilk oyununda all star ve gönüllüler takımı baraka ve erzak için yarıştı. Peki kazananın Survivor all star ile gönüllüler takımının yarıştığı ödül oyununda hangi takım kazandı? Survivor şartlarına yavaş yavaş uyum sağlamaya başlayan gönüllüler takımı bu kez ödül oyununu kazandı mı? Ödül oyunu sırasında Yiğit’in geçirdiği sakatlık takım arkadaşlarını korkuttu. İşte Survivor yeni bölümü kaçıranlar için son bölümde yaşananları haberimizde derledik. İşte Survivor son bölüm özeti…

SURVİVOR BARAKA OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’un yayınlanan son bölümünde kazanan takımın baraklı adayı ve erzak yardımı alacağı oyunda gönüllüler ve all star takımı kıyasıya mücadele etti. Kazanan takım gönüllüler oldu.

All Star: 7 Gönüllüler: 10

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Surivor 2018’in en zorlu oyun alanlarından birinde yarışan all star ve gönüllüler takımı ödül için mücadele etti. Son ana kadar kıyası süren mücadele nefesleri kesti.

SURVİVOR YİĞİT ÖDÜL OYUNUNDA SAKATLANDI

Survivor’ın yeni bölümünde, yemek ödüllü oyun sırasında, yeni yarışmacılardan Yiğit Dikmen şok bir sakatlık yaşadı. Oyun sırasında taşıdığı arabanın çekme halkasına yüzünü çarpan Yiğit bir anda acı içinde yere yığıldı. Yüzü ve başından yaralanan Yiğit’in sağlık durumu arkadaşları tarafından merak edildi.

All Star: 10 Gönüllüler: 8