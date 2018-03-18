Son dakika… Aytemiz Alanyasporlu futbolcuların olduğu araç kaza yaptı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'un yıldız futbolcuları Lucas, Douglas ve Maniatis'in içinde bulunduğu aracın kaza yaptığı öğrenildi. Skor'a kaza ile ilgili açıklama yapan kulüp yönetimi kazanın maddi hasarlı olduğunu, oyuncuların ise kazayı yara almadan atlattıklarını ifade etti.
SKOR ÖZEL / Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında bugün oynan Göztepe maçının ardından Aytemiz Alanyasporlu Lucas, Douglas ve Maniatis'in içinde bulunduğu araç kaza yaptı.
Alanyaspor’lu futbolcular Lucas, Douglas ve Maniatis’in içinde bulunduğu araç, Göztepe maçı sonrası Alanya merkeze dönerken, kaza yaptı. Kulüp yöneticilerinden alınan bilgiye göre büyük maddi hasar oluşan kazada, futbolcular kazayı yara almadan atlattıkları ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında evinde Göztepe’yi konuk eden Alanyaspor, sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Alanya’nın tek golü Douglas’tan gelmişti.
Son güncelleme: 17:53 | 18.03.2018