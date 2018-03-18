Son dakika… Aytemiz Alanyasporlu futbolcuların olduğu araç kaza yaptı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'un yıldız futbolcuları Lucas, Douglas ve Maniatis'in içinde bulunduğu aracın kaza yaptığı öğrenildi. Skor'a kaza ile ilgili açıklama yapan kulüp yönetimi kazanın maddi hasarlı olduğunu, oyuncuların ise kazayı yara almadan atlattıklarını ifade etti.

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